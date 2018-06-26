擔心指考遇停電 台電首度進駐全國47考場

2018年06月26日 15:41 旺報 簡立欣

指考遇停電怎麼辦？別擔心，今年台電首度進駐全國47考場。為期3天的大學指考即將在7月1日登場，今年共有5萬742名考生在全國29個考區1266個試場應試。大學招生委員會聯合會26日召開指考應變小組會議，沙盤推演各種突發狀況。

氣象局表示，考試期間台灣南部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭花蓮上午晴朗、午後有短暫雷陣雨，金門、馬祖偶有局部短暫陣雨，提醒考生帶雨具；此外白天氣溫大多偏高，要注意防曬、補充水分。

疾管署表示，這個季節不是類流感、腹瀉的流行季，至於腸病毒雖處於流行期，不過感染者以5歲以下幼兒居多。提醒考生注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。考場注意環境衛生、保持清潔與通風，清除雜草及積水容器，並且提供適當充足的洗手環境。

台電則特別擬定了「107年學指考考場及闈場緊急應變計畫」，首度派員進駐全國47個考場，擔任考場電氣負責人以應變處置。

大考中心依循往例，提出考試時遇地震應變、試場大規模照明設備失效處理作業原則等，提供試務人員在面對各種突發狀況時該如何應變的SOP。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，為了確保考生能在較舒適的環境順利應考，相關單位防患未然、預作準備，考生保持平常心即可。

(旺報 )