擔心指考遇停電 台電首度進駐全國47考場

友善列印
旺報

指考遇停電怎麼辦？別擔心，今年台電首度進駐全國47考場。為期3天的大學指考即將在7月1日登場，今年共有5萬742名考生在全國29個考區1266個試場應試。大學招生委員會聯合會26日召開指考應變小組會議，沙盤推演各種突發狀況。

氣象局表示，考試期間台灣南部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭花蓮上午晴朗、午後有短暫雷陣雨，金門、馬祖偶有局部短暫陣雨，提醒考生帶雨具；此外白天氣溫大多偏高，要注意防曬、補充水分。

疾管署表示，這個季節不是類流感、腹瀉的流行季，至於腸病毒雖處於流行期，不過感染者以5歲以下幼兒居多。提醒考生注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。考場注意環境衛生、保持清潔與通風，清除雜草及積水容器，並且提供適當充足的洗手環境。

台電則特別擬定了「107年學指考考場及闈場緊急應變計畫」，首度派員進駐全國47個考場，擔任考場電氣負責人以應變處置。

大考中心依循往例，提出考試時遇地震應變、試場大規模照明設備失效處理作業原則等，提供試務人員在面對各種突發狀況時該如何應變的SOP。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，為了確保考生能在較舒適的環境順利應考，相關單位防患未然、預作準備，考生保持平常心即可。

(旺報 )

台大醫院洗腎誤接管線風暴擴大 1… 台大否認國際校長會議規模小 知…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。