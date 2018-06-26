高雄市10月底前劃設8處空品維護區

2018年06月26日 15:39 中時 李義

空污法修正案三讀通過，環保局決定，10月前將會公告劃設8處為空品維護區，設車牌辨識系統與攔檢站雙管齊下，針對10年以上無管理標章老舊柴油車等開罰，降低移動汙染源的汙染排放。

環保局空污與噪音防制科長黃家俊表示，除先前依高雄市環境維護管理自治條例規定劃設的澄清湖、高雄港、4座焚化廠等管制區域要納入空品維護區外，柴油車出入頻繁的臨海及林園工業區也將納入。

黃家俊表示，會在空品維護區的進出入口，裝設車牌辨識系統或設攔檢站，如果沒有自主管理標章的老舊車輛，就會依法按次開罰，罰款1500至6萬元。

全案待總統公告，環保署公布執行細則後，就會著手進行，預計10月底就會完成劃設並公告實施。

黃家俊也提醒老舊柴油車駕駛，目前環保署有提供40萬元補助換車，如果逾20年車齡的老舊柴油車可以把握機會換車，保障自身權益免於受罰，也為空品維護盡分心力。

高雄市汰舊老舊機車、柴油車的數量近幾年皆為全國第一，屬於老舊車輛的1、2期大型柴油車仍有約1.2萬輛，老舊二行程機車設籍數仍達17.5萬輛，距離高雄市109年底二行程機車汰換完畢的目標還有一些距離。

環保局說，未來10年以上老舊車輛排氣標準加嚴後，未通過排氣檢驗最重可註銷牌照，可加速老舊烏賊車，特別是大型柴油車的淘汰。

(中時 )