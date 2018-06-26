台大否認國際校長會議規模小 知情人士爆：數字灌水

2018年06月26日 15:53 旺報 簡立欣

由台大主辦的第22屆「環太平洋大學聯盟（APRU）」年度校長會議近日登場，台大自主聯盟26日批評主辦校台大沒有正式校長、主辦國的教育部沒有部長，使此次會議成為歷年規模最小。對此台大反駁指並非「規模最小」；不過本報查詢後發現，此次參與校數雖不算少，但是大咖名校沒來卻是不爭的事實。另有知情人士表示台大的與會人數「灌水」，把記者都算進去。

第22屆「環太平洋大學聯盟（APRU）」年度校長會議6月24至27日於台大舉行，台大自主聯盟26日以新聞稿「政治介入大學校園，賠掉台灣高教國際競爭力」表示，這場台大好不容易爭取來的國際盛事，被學術圈形容為高等教育界的「世大運」，因為國際一流大學都會參加；但是這次世界名校如加州理工學院、史丹福大學、加州柏克萊大學皆無代表參加；而中國的北京大學、北京清華大學、復旦大學、南京大學等亦無人參加，僅浙江大學派了1位國際事務主任出席。

台大自主聯盟批評，這些都要歸咎於教育部強行介入台大校長選舉，對台大行政團隊造成紛擾，使諸多重大校務缺乏中心領導團隊，也讓此次會議成為歷年舉辦規模最小的會議之一。

對此台大表示，今年「環太平洋大學協會校長會議」有來自14國40校，共27位校長、40位副校長、國際長，總計111位來自高等教育界的領導翹楚與教育行政專業人士參與。

不過有知情人士表示，台大否認這次的APRU會議是歷年來規模最小，且號稱有27位校長及111位與會者，出席人數和台大自主聯盟算的不一樣，但其實是因為台大把台灣的兩校校長（台大、新竹清華）及APRU工作人員、台灣與會者和記者都計入。如果扣除這些人，就是大學自主所言：只有國際人士25位校長及60多位與會者。「台大被陰了還要打腫臉，更加令人同情沒有校長的處境及台灣的高教國際競爭力了！」

另經本報查詢，環太平洋大學聯盟是1997年成立，共有48所會員學校，由美國加州理工學院、加州大學伯克萊分校、加州大學洛杉磯分校和南加州大學4所大學校長共同發起。這次來了40所，而2015年在日本大阪舉辦，來了37所會員校、25位校長及76位代表與會；去年在澳洲舉辦，更只來了20校約80位代表。

但是沒來的學校包括加州理工、史丹福、加州柏克萊、北大、北京清華、復旦、南京等大學都是中美重量級大學，這也是不爭的事實。

台大自主聯盟則重新呼籲，台灣執政者不應讓政治力強力介入大學自主與學術自由，讓原本一次讓台灣爭取國際曝光的大好機會，從國際盛事變成憾事。

(旺報 )