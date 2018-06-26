彰基攜手415醫療院所 宣示落實醫療分級

2018年06月26日 15:44 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷肯定分級醫療制度，能讓醫療資源更精確地用在每個患者身上，大、小醫院相輔相成，各自發揮優勢，盼民眾就醫時也能養成分層就醫的觀念。(謝瓊雲攝)

彰基合作的415家醫療院所、照護和轉代檢機構，遍及全台。（謝瓊雲攝）

彰化基督教醫院26日攜手415家醫療院所、照護和轉代檢機構，在彰化縣長魏明谷、健保署長李伯璋、縣籍立委等人見證下，啟動「彰基醫療航艦‧齊力精準啟航」儀式，宣示強化雙向轉診、全面落實執行分級醫療。

合作對象241家醫療群、74家長照機構、95家轉代檢院所，和5家策略聯盟醫院，遍及全台各地；從基層診所轉診到彰基的病患患者，經階段治療、醫師評估病情穩定後，可再轉回原院所，用藥問題則可透過彰基物流系統直接宅配患者家中，讓就診、領藥更便利。

院長陳穆寬表示，彰基是彰、雲、南三縣市醫學中心，總院加上兒童醫院每天提供2600個轉診名額，光去年就有高達3萬6千筆雙向轉診，患者不必怕掛不到號，希望未來雙向轉診人數可以再加倍。

他說，彰基推動「健保醫療資訊雲端查詢系統」，讓檢查報告上雲端，民眾在各院所就醫，可跨院查詢各項檢查檢驗報告、用藥，甚至斷層掃描、X光、大腸鏡等影像檢查結果，再透過健保署「電子轉診平台」協助儘速安排就醫。

魏明谷表示，分級醫療讓醫療資源更精確地用在每個患者身上，大、小醫院相輔相成，各自發揮優勢，若民眾養成分級醫療正確觀念，相信彰化縣的醫療品質會越來越好。

李伯璋也說，分層醫療很重要，健保醫療資訊雲端的分享讓病人在任何醫院做過的檢查，在另外一家醫院看病時，醫師直接從雲端系統，就能調閱相關病歷，對民眾的健康照護而言，更加便捷、有利。

(中時 )