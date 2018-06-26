春天出生恐罹患哮喘、自閉症？出生月份決定你得什麼病

春天出生恐罹患哮喘、自閉症？關鍵在「季節」差異（中時資料照片）

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中時電子報

不同月份出生，竟會影響健康？西班牙一項研究，季節變化包括氣溫、紫外線、季節性病毒、過敏因子等的差異，會影響胎兒與新生兒的發育，導致罹患各項慢性病的風險變高。

《元氣網》報導，西班牙阿利坎特大學（The University of Alicante）採樣3萬人，統計12個月份出生，與27種慢性病的關聯，驚訝地發現出生的月份對某些疾病有重大影響。

例如9月出生的話，罹患甲狀腺疾病的機率比1月出生的人高3倍；8月男嬰的哮喘風險，比年初出生男嬰增加一倍；7月出生的女嬰，罹患高血壓機率有27％、尿失禁機率則高達40％；6月出生的女嬰，偏頭痛風險降低33％、更年期問題少35％。

研究者推測是「季節」差異是重要的因素，在不同季節中，紫外線，維生素D形成、氣溫、季節性病毒、過敏因子等，成為胎兒在媽媽體內以及新生兒時期的發育影響要素。

春天出生，母親反而在冬季孕期營養攝取不夠完全，接觸的陽光少，人體合成的維生素D也相對減少，間接影響嬰兒健康；冬季出生，食物過敏的危險大，日曬時間也短，導致人體缺乏維生素D。研究並做出總結，9月出生的人患各項慢性疾病的風險最低。

不過，哥倫比亞大學研究人員於2015年一項類似的研究，則是發現5月出生的人的疾病風險最低，10月出生的人最高。

牛津大學的科學家們指，春天的嬰兒患上疾病的風險更大，包括哮喘，自閉症，甚至晚年的阿爾茨海默病。

(中時電子報)

每個出生月份與罹患各項慢性病的關聯性 (翻攝自每日郵報)
出生月份恐罹患的疾病 (翻攝自《元氣網》)
出生月份恐罹患的疾病 (翻攝自《元氣網》)

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