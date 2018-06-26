華信航空與台東桂田喜來登合作 推出台東自由行2天1夜4688元優惠

台東桂田喜來登酒店的『雙紅寶石養生麵包餅』登上華信航班，右二起華信總經理曹志芬、喜來登特助李炎山。圖：張佩芬

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合作雙方高階主管合影。圖：張佩芬

配合台東熱氣球嘉年華的來臨，華信航空與台東桂田喜來登酒店攜手，推出「手牽手一同遊台東」合作方案，搭乘華信航空班機由台北到台東、入住知名台東桂田喜來酒店，機票加住宿2天1夜只要4688元起。華信總經理曹志芬指出，喜來登位於台東中心點，晚上不怕沒地方去，可以玩到滿滿滿。

華信航空以104人座E190豪華噴射客機執行台北-台東飛航任務，每天早晚來回2班，周日更增為3班，飛時只要短短50分鐘，相當快捷便利。

華信航空總經理曹志芬表示：「為體貼搭乘台東-台北晚班機的旅客，即日起在華信航空台東飛往台北AE394 18:50的晚班機上，特別提供台東桂田喜來登酒店的『雙紅寶石養生麵包餅』，是專門為華信航空東-北晚班機旅客量身訂作的。」養生麵包餅乃嚴選台東在地食材，由純淨無汙染的初鹿鮮奶，搭配台東極富盛名的雙紅寶石「洛神花」及「紅藜」，所精製而成外皮酥脆、口感十足，低糖少油的養生麵包餅。凡搭乘華信航空台東-台北AE394晚班機的旅客，就可在舒適客艙氛圍中，品嚐台東在地食材好滋味。

華信航空與台東桂田喜來登酒店聯名推出「手牽手一同遊台東」住宿套裝行程，即日起至2018年9月30日止，平日入住1泊2食每人每晚新台幣 4,688元起，包含華信航空台北-台東來回機票、台東桂田喜來登酒店豪華客房住宿一晚、早餐及晚餐，又可享受酒店內游泳池、健身房及三溫暖等設備，讓旅客渡過最輕鬆浪漫的台東假期。

該飯店董事長特助李炎山指出，台東除了知名的三仙台、伯朗大道、初鹿農場，電光部落、杉原海水浴場、都蘭鼻懸涯式海邊等都很有特色。

台東桂田酒店座落在台東市中心，19層樓的建築體成為台東新地標。館內內含簡約低調之各式房型共290間客房，為提升飯店質感，於2016年與喜來登(Sheraton)進行品牌合作，更名為「台東桂田喜來登酒店」(Sheraton Taitung Hotel)，成為東台灣知名國際級酒店。暑假即將到來，歡迎大家搭乘華信航空，體驗最舒適的航空旅程；入住台東桂田喜來登酒店，如同回家一般的輕鬆愜意，讓我們一起手牽手、一同遊台東。

(工商 )

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