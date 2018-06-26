傘兵秦良丰轉院 三總將安排高壓氧艙輔助治療

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中時
楊佳穎

陸軍航特部上兵秦良丰昨日轉院至台北三軍總醫院，而三總神經外科部主任陳元皓26日指出，評估秦良丰神經功能仍有受損，目前還需使用呼吸器，後續會提供秦良丰呼吸訓練及高強度復健，並安排治療重症病患的高壓氧艙來輔助治療。

秦良丰日前在台中清泉崗基地執行反空機降跳傘操演時，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足發生墜地意外，緊急送醫救治，目前病情趨於穩定，並在昨日下午自台中童綜合醫院轉至三軍總醫院加護病房接受治療。

陳元皓26日則在國防部例行記者會中指出，為使秦良丰病況能持續好轉，已立即由三軍總醫院院長蔡建松親自召集神經外科部、復健部、高壓氧中心、精神醫學部、中醫部、臨床藥學部、護理部及社服室等各職類醫護人員，編成專責醫療團隊，盼藉醫療團隊組織分工治療，提高秦良丰治癒率。

陳元皓也說，秦良丰受傷至今已一個多月，經過台中沙鹿童綜合醫院全力搶救醫治後，目前生命徵象穩定，但因受傷當時所造成的高位頸椎急性脊髓損傷已逐漸進入亞急性期，評估秦良丰神經功能仍有受損，目前還需使用呼吸器，後續會繼續提供呼吸訓練、高強度復健，並安排治療重症病患的高壓氧艙來輔助治療。

三軍總醫院強調，秦良丰因公負傷，理應受到最好的醫療服務與照顧，且國防部長嚴德發、軍醫局長陳建同對此案深表關心，特指示三總傾全院之力，全心全力照顧秦良丰，不負家屬及國人的期待。

(中時 )

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