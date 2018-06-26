蔡英文行程讓國小被迫停課？國民黨團怒批荒謬

國民黨立委王育敏（左起）、李彥秀、蔣乃辛26日舉行「總統路過學校停課，好大的官威」記者會，質疑蔡英文總統將於29號參加在國防大學政治作戰學院舉行的國防部3軍6校聯合畢業典禮，附近路段將進行交管及管制進出，導致北投區文化國小決定停課，家長抱怨連連，並痛批總統好大的官威。（姚志平攝）

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2018年三軍6校聯合畢業典禮將在29日於國防大學復興崗校區舉行，由總統蔡英文親臨主持，但因去年此時遇上退伍軍人如影隨行抗議，今年警方擴大管制規模，卻導致鄰近文化國小被迫停課。對此，國民黨立法院黨團直批荒謬、好大的官威！令人聯想到皇帝出巡，並呼籲蔡英文儘速調整維安計畫，不要為了參加畢業典禮，影響孩子的受教權。

國民黨立法院黨團26日上午召開記者會，書記長李彥秀指出，北投國小師生29日原本應辦理結業式，卻因為蔡英文要參加軍校畢業典禮而被迫停課，並將課程改到8月29日返校日補課，引發家長反彈，「到底是誰要來，逼得鄰近學校『生人迴避』，連國小都要停課！」

李彥秀進一步說，若總統施政做得好，走到哪應都有國人夾道歡迎，但現在搞大批維安，影響學生受教權；另一方面，蔡英文為避開陳抗自圍拒馬，也離人民越來越遙遠，「這就是現在總統的施政狀況」，呼籲蔡英文儘速調整維安計畫。

國民黨立委蔣乃辛也批評，要學校停課配合蔡英文參加軍校畢典「非常荒謬」，令人連想到皇帝出巡，前面都是威武、肅靜、迴避，「現在是民主國家 怎還做出這樣的鏡頭？」且如今總統府周邊都是拒馬，立法院一年大半時間也被拒馬圍住，連參加軍校畢業典禮周邊都要管制一天，台北市政府還批准學校配合停課，「柯文哲是在討好蔡英文，還是將他一軍，凸顯蔡英文施政不力？」

國民黨立委王育敏則說，蔡英文影響文化國小1600名學童受教權，「請問蔡英文於心何忍？心中還有人民嗎？」傳到國際一定會被嚴厲譴責。她還指出，柯文哲是無能市長，當北投分局發出維安管制，教育局居然允許學校停課，「柯文哲知道這件事嗎？學童受教權被影響，怎麼一句話都不說？」而總統府也應該給予回應。

(中時 )

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