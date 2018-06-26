台大洗腎接錯管事件釀2死 台大：細菌培養顯示無相關

2018年06月26日 16:20 中時 倪浩倫

台大醫院加護病房日前傳出洗腎「接錯管線」並釀1死事件，台大醫院今首度召開記者會說明始末，驚人的是，過世的人卻從1人增為2人。台大醫院強調，經最初的血液、管路細菌培養，監控1周並未發現有細菌感染，雖然死因並無直接相關，但仍對此疏失深表歉意，現也正在準備相關報告來提交給北市衛生局，相關責任絕不逃避。

台大醫院上周六經媒體披露，有6名在病患在加護病房接受洗腎時，遭醫護人員不慎接錯管線，把原應接在RO出水口的管線，誤接到自來水出口。歷經3天，台大醫院首度出面召開記者會說明，並由昨日才回國的台大醫院發言人王亭貴主持，記者會一開始，他就和與會的台大醫院血液透析室主任林水龍、台大醫院護理部副主任林綉珠，對此事件致上最深的歉意，並現場鞠躬3秒。

王亭貴說明，該起事件發生於5月25日，當時加護病房在半年前歷經重新整建，同時設有RO水和自來水的出水口，都有標示，但並未有「完全無法誤接」的防錯機制；事發當日，有名病人跨班到小夜班才完成洗腎，但下一班負責收血的護理師發現，當初管路接錯了，當下立即通報；王亭貴說，院方對此第一時間啟動調查，對受影響的6名病患的血液和管路進行細菌培養，監控1周後發現都未發現有細菌感染。

事發後至今，受影響的6人中，共有2人已出院，2人仍在院，另有2人在事發後2周以上過世，王亭貴說，由於監控結果顯示，當時並未有細菌感染，所以推測病人後續病況應和此事無關，但儘管如此，院方仍主動對家屬說明始末，並表達深切歉意，也獲得所有出席家屬的理解。

出錯的護理師，分別是上5月25日和26日的早班（8點），總共接錯6名洗腎患者的管線，台大醫院說，該加護病房因半年前才完成整建，該護理師也是第2次到該加護病房輪班協助洗腎，可能對設備較不熟悉；但王亭貴強調，一切責任都由台大承擔。

王亭貴最後強調，院方已進行系統性檢討，短時間內會完成全院加護病房的兩種出水口接頭的更換，並具有防錯措施，任何人都無法漏接，同時已加強全單位護理人員的在職訓練，也正在準備相關報告來提交給北市衛生局，後續會依照主管機關認定與指示辦理，相關責任絕不逃避。

(中時 )