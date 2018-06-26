台大洗腎接錯管事件釀2死 台大：細菌培養顯示無相關

台大醫院爆發國內罕見的洗腎管路接錯事件後，台大醫院發言人王亭貴今天下午召開記者會向受影響的病患及家屬鞠躬道歉。翻攝中時電子報

友善列印
中時

台大醫院加護病房日前傳出洗腎「接錯管線」並釀1死事件，台大醫院今首度召開記者會說明始末，驚人的是，過世的人卻從1人增為2人。台大醫院強調，經最初的血液、管路細菌培養，監控1周並未發現有細菌感染，雖然死因並無直接相關，但仍對此疏失深表歉意，現也正在準備相關報告來提交給北市衛生局，相關責任絕不逃避。

台大醫院上周六經媒體披露，有6名在病患在加護病房接受洗腎時，遭醫護人員不慎接錯管線，把原應接在RO出水口的管線，誤接到自來水出口。歷經3天，台大醫院首度出面召開記者會說明，並由昨日才回國的台大醫院發言人王亭貴主持，記者會一開始，他就和與會的台大醫院血液透析室主任林水龍、台大醫院護理部副主任林綉珠，對此事件致上最深的歉意，並現場鞠躬3秒。

王亭貴說明，該起事件發生於5月25日，當時加護病房在半年前歷經重新整建，同時設有RO水和自來水的出水口，都有標示，但並未有「完全無法誤接」的防錯機制；事發當日，有名病人跨班到小夜班才完成洗腎，但下一班負責收血的護理師發現，當初管路接錯了，當下立即通報；王亭貴說，院方對此第一時間啟動調查，對受影響的6名病患的血液和管路進行細菌培養，監控1周後發現都未發現有細菌感染。

事發後至今，受影響的6人中，共有2人已出院，2人仍在院，另有2人在事發後2周以上過世，王亭貴說，由於監控結果顯示，當時並未有細菌感染，所以推測病人後續病況應和此事無關，但儘管如此，院方仍主動對家屬說明始末，並表達深切歉意，也獲得所有出席家屬的理解。

台大醫院洗腎誤接管線風暴擴大 1死變2死

出錯的護理師，分別是上5月25日和26日的早班（8點），總共接錯6名洗腎患者的管線，台大醫院說，該加護病房因半年前才完成整建，該護理師也是第2次到該加護病房輪班協助洗腎，可能對設備較不熟悉；但王亭貴強調，一切責任都由台大承擔。

王亭貴最後強調，院方已進行系統性檢討，短時間內會完成全院加護病房的兩種出水口接頭的更換，並具有防錯措施，任何人都無法漏接，同時已加強全單位護理人員的在職訓練，也正在準備相關報告來提交給北市衛生局，後續會依照主管機關認定與指示辦理，相關責任絕不逃避。

(中時 )

華信航空與台東桂田喜來登合作 … 高雄弔詭的停水通知 引起一陣恐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。