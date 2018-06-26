慣竊酒駕還衝撞警 最後遭警噴辣椒水制伏

2018年06月26日 16:12 中時 謝佳潾

花蓮54歲吳姓男子不僅偷貨車還酒駕，日前行經恆春鎮省北路段時，見巡邏警心虛突然紅燈迴轉且加速逃逸，警方見事態不對趕緊直追，不料吳發現走投無路時竟試圖衝撞警，且遭逮時還起出鐮刀作勢砍警拒捕，幸警方立即對空鳴1槍並使用辣椒噴霧器將他制伏，訊後依妨害公務等罪嫌送辦。

恆春警分局指出，吳嫌是慣竊，他遭逮後坦承當時因酒駕加上駕駛的小貨車是偷來的，很害怕被巡邏的警察發現，才會見警就心虛想跑，不料逃不了還落得被噴辣椒水的下場。

警方表示，23日凌晨，滿州所警員馬廣庭、黃群翔巡邏到恆春鎮省北路時，發現前方小貨車突然緊急紅燈迴轉，當下察覺有異便立即上前攔查，不料對方竟加速逃逸，2警見狀後急按喇叭又鳴警笛示警停車，但吳嫌沒停還加速連闖數個紅燈。

2警隨後呼叫勤務中心請求支援，不料，吳嫌被堵在恆南路及省北路口時，竟又兩度衝撞警方試圖逃逸，幸警車及時閃避無大礙，並緊追吳嫌一路追到車城、趁他停車時上前破窗拉下他。

但吳嫌仍拼命拒捕，他不僅從副駕駛座拿出鐮刀作勢欲砍警，還嗆警「不要過來」，警方見事態不對，趕緊對空鳴1槍嚇阻他，隨後使用警用辣椒噴霧器噴他，終將他束手就逮，而吳的酒測值為0.31MG/L，訊後依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

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(中時 )