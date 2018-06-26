中市府：台灣大道沿路小學未設「空品維護區」

2018年06月26日 17:18 中時 盧金足

盧金足／台中報導

外傳台中市政府配合中央《空汙法》修法，將在於台灣大道沿路小學門口畫設「空品維護區」，未來家長接送小孩必須熄火，否則不得進入空品區，對此，台中市環保局26日澄清表示，市府目前並無此規畫，僅協助行政院環保署在忠明國小進行空氣品質監測，調查上、下課期間交通工具對空氣品質的影響，與空氣品質維護區無關，民眾無需過度擔憂。

環保局指出，《空氣汙染防制法》25日三讀通過，其中第40條授權各級主管機關畫設空氣品質維護區，得因地制宜實施移動汙染源管制措施，以改善管制區之空氣品質。

由於台中港區每年將近有170萬輛次的柴油車通行，對於該區域的空氣品質造成較大負荷，配合中央新修正《空氣汙染管制法》授權機制。

市府強調，目前僅規畫於台中港區與中港、潭子加工出口區等區域優先畫設「空品維護」，詳細實施作法將待中央訂定相關配套措施，並召開說明會完成公告等法定程序再據以實施。

對外傳市府配合中央修法，規畫台灣大道沿路小學門口畫設空品區。環保局澄清，目前並無此規畫，僅協助環保署於忠明國小進行空氣品質監測，調查上、下課期間交通工具對空氣品質的影響，與空氣品質維護區無關。

對於國小周邊學童載送區產生的車輛怠速問題，仍舊依空汙法進行怠速宣導、查核，並搭配人工拍照辨識未定檢機車、路邊排氣攔檢等方式加以管制，減緩移動汙染源所產生的空汙問題。

(中時 )