中市府：台灣大道沿路小學未設「空品維護區」

台中市政府環保局26日澄清表示，目前並無於台灣大道沿路小學門口畫設「空品維護區」的規畫，民眾不必過度擔心。（盧金足攝）

友善列印
中時

盧金足／台中報導

外傳台中市政府配合中央《空汙法》修法，將在於台灣大道沿路小學門口畫設「空品維護區」，未來家長接送小孩必須熄火，否則不得進入空品區，對此，台中市環保局26日澄清表示，市府目前並無此規畫，僅協助行政院環保署在忠明國小進行空氣品質監測，調查上、下課期間交通工具對空氣品質的影響，與空氣品質維護區無關，民眾無需過度擔憂。

環保局指出，《空氣汙染防制法》25日三讀通過，其中第40條授權各級主管機關畫設空氣品質維護區，得因地制宜實施移動汙染源管制措施，以改善管制區之空氣品質。

由於台中港區每年將近有170萬輛次的柴油車通行，對於該區域的空氣品質造成較大負荷，配合中央新修正《空氣汙染管制法》授權機制。

市府強調，目前僅規畫於台中港區與中港、潭子加工出口區等區域優先畫設「空品維護」，詳細實施作法將待中央訂定相關配套措施，並召開說明會完成公告等法定程序再據以實施。

對外傳市府配合中央修法，規畫台灣大道沿路小學門口畫設空品區。環保局澄清，目前並無此規畫，僅協助環保署於忠明國小進行空氣品質監測，調查上、下課期間交通工具對空氣品質的影響，與空氣品質維護區無關。

對於國小周邊學童載送區產生的車輛怠速問題，仍舊依空汙法進行怠速宣導、查核，並搭配人工拍照辨識未定檢機車、路邊排氣攔檢等方式加以管制，減緩移動汙染源所產生的空汙問題。

(中時 )

蔡英文行程讓國小被迫停課？國民… 文化國小停課惹議 柯P火速召見…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。