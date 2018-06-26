獨》雲朗觀光插旗宜蘭 兆品酒店礁溪一手報導

2018年06月26日 16:27 工商 姚舜

兆品酒唐礁溪頂樓戶外泳池，附設有按摩水療池。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪緊臨「湯圍溝溫泉公園」，從飯店走到公共泡腳池只有5步。（攝影／姚舜）

下榻兆品酒店礁溪，可以就近到湯圍溝溫泉公園以傳統按摩舒壓。（攝影／姚舜）

積木主題樓層中的客房，都是用積木裝潢布置，充滿童趣，是兆品酒店礁溪的亮點與賣點。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪的每間客房都有溫泉泡湯浴池，且可供二人共浴。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪的客房衛浴中皆配備有免治馬桶。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪的兒童遊戲區空間寬敞，並備有許多益智遊具讓小朋友玩。（攝影／姚舜）

超大的「積木桶」中放著數萬片的積木，小朋友可以發揮創意到積木牆上創作。（攝影／姚舜）

會發光的積木，是兆品酒店投資業主外銷世界的專利商品。（攝影／姚舜）

在兒童遊戲區球池中所用的球，裡面還有發光積木，也是專利商品。（攝影／姚舜）

〈初食軒〉直接面對湯圍溝公園，坐在這裡用餐可以看到公園景致。（攝影／姚舜）

以〈鯖魚棒壽司〉為主角的日料御膳套餐訂價280元，CP值很高。（攝影／姚舜）

皮酥肉嫩的〈脂香鴨〉，其實與台北喜來登飯店和君品酒店的〈先知鴨〉系出源。（攝影／姚舜）

楊希文父親是發明〈脆皮叉燒〉的燒臘名廚楊華廣，盡得真傳的他烹製港式燒臘有板有眼。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪〈初食軒〉餐廳的〈脆皮叉燒〉，每份要價530元。（攝影／姚舜）

楊希文燒製的〈櫻桃烤鴨〉，結合了北京烤鴨與港式片皮鴨的作法燒製，皮薄酥脆且可透光。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪的〈櫻桃烤鴨〉可以4吃或5吃，價位自1988元起。（攝影／姚舜）

兆品酒店礁溪除有一全日餐廳，並有一工業風設計裝潢的咖啡吧。（攝影／姚舜）

雪隧通車帶動觀光飯店與企業集團紛紛搶進宜蘭投資興建休度假飯店，隨著旅館飯店與日俱增，擁有溫泉資源的礁溪更成為全台休閒度假飯店市場中競爭最白熱化的一級戰區，繼福泰飯店連鎖旗下「山形閣」溫泉度假酒店在5月開幕後，宜蘭在地傳統企業東之順連土地斥資16億元投資興建，並加盟雲朗觀光集團旗下酒店品牌的〈兆品酒店礁溪〉，亦將於本（6)月29日正式試營運，為雲朗觀光在台第11個連鎖據點，並是蘭陽地區最新休閒度假飯店。

開始接受客人訂房的兆品酒店礁溪推出「初探兆品」試營運優惠住房專案，客人自6月29日至10月底止，可以3899元起下榻雅緻雙人房，或是以5999元起下榻積極主題樓層的「泊麗客」雙人房。此一價位比宜蘭同業「旅展價」還便宜，且試營運專案橫跨暑假與初秋長長達4個月，為競爭激烈的礁溪度假飯店市場投下震撼彈。

位在礁溪鄉黃金商圈的兆品酒店礁溪，共有173間溫泉客房，9種不同房型，每間均有溫泉浴池，館內並有頂樓戶外露天泳池、兒童遊戲區、提供日料定食與烤鴨的全日餐廳、工業風設計的咖啡吧，以及小型宴會廳和2個多功能會議室。鎖定自由行旅客、家庭親子旅客，以及公司行號會議旅遊市場全新選擇。

兆品酒店礁溪位在湯圍溝上游，除擁有純淨溫泉源頭優勢，在飯店高樓層並可近觀礁溪、遠眺蘭陽平原。此外，飯店更緊臨「湯圍溝溫泉公園」，住客從飯店「只要走5步」就可抵達公園，在自己房間泡完了溫泉，也可以來到湯圍溝公共澡堂或公共泡腳池，感受「最傳統的風呂」。同時，這裡並天天都有視障朋友提供的按摩，旅客可以平價消除疲勞。

除了坐擁湯圍溝溫泉公園的地利優勢，兆品酒店礁溪亦挾母集團為生產特殊塑膠大廠的優勢資源，以自家生產並外銷國際的專利發光積木與透明球，並攜手宜蘭「積木博物館」在館館內打造全台第一且唯一的「泊麗客房Brick Room」主題樓層，以及以積木和球池為主體規畫的兒童遊戲區。在主題樓層的客房內，主要牆面有用積木裝置的作品，兒童遊戲區內則提供數萬片積木堆疊3D立體作品為裝潢，小朋友並可以自己拿積木創作。

「積木樂游遊球池」，採用歐盟認證無毒聚氨酯製作球體，更驚奇的是獨家開發創意球體，將積木塊置入透明球中，打造新奇且安心的遊戲空間。「積木之湯」為一長180公分木桶，裝載近萬片積木，一旁的積木牆讓6歲以上的全年齡層盡情發揮創意潛力。「Fun玩彩繪牆」，運用放大版著色本為概念，提供多色畫筆，手繪線條勾勒大嘴鳥的家，以著色療癒魅力讓大小朋友一起創作。

兆品酒店礁溪亦積極搶攻美食餐飲商機，因宜蘭本身是櫻桃鴨原鄉，飯店除在館內全日餐廳〈初食軒〉提供280元起的日式「御膳定食」套餐，更請到發明〈脆皮叉燒〉的燒臘名廚楊華廣兒子楊希文駐店，在餐廳提供〈脆皮叉燒〉，以及與〈先知鴨〉系出同源的〈脂香鴨〉和〈櫻桃烤鴨〉供客人享受。

以養殖30至35天、重約1公斤櫻桃鴨烹製的〈脂香鴨〉，二吃訂價1380元 +10%，以3.5公斤重櫻桃鴨為鴨胚並結合北京烤鴨與港式片皮鴨作法的〈櫻桃烤鴨〉，4吃1988元+10%、5吃2488元+10%。〈脆皮叉燒〉每份530元+10%。值得一提的是，晚餐時段於〈初食軒〉享用烤鴨、日式御膳等，吧檯皆供應半自助餐，沙拉、飲品、甜點等無限享用。

以「綠建築」建造的兆品酒店礁溪，建材嚴格選用無毒材質，所以飯店雖全新落成，客房或公共空間卻毫無刺鼻化學氣味。同時，客房房裡的防刮松木地板，亦都以無毒塗料取代具高化學揮發物的防刮塗層，飯店總經理黃明政強調，落實環保也是企業社會責任，歡迎客人安心來到礁溪兆品酒店安心度假。

(工商 )