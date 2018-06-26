租賃專法明上路 內政部：日資對台租賃市場也感興趣

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「租賃住宅市場發展及管理條例」明天正式上路，將可保障近300萬租屋族權益。內政部次長花敬群下午透露，日前已有至少3家日本大型租賃服務公司對台展現高度興趣，內政部也預計在8月組團赴日拜會，進行相關交流。

花敬群表示，台灣通過租賃專法後，已有3家日本大型租賃服務公司有意進軍台灣，日方業者陸續來台跟台灣業者拜會討論，甚至到內政部來拜會，也對台灣租賃服務市場充滿高度興趣，內政部也跟台灣現階段很想執行包租代管行業的從業人員，也預計在8月組團赴日本拜會，因為日本有長期經驗，也希望有很好的交流，也希望吸引日資來投資台灣租賃服務業。

花敬群說，「我相信這是非常棒的事，也就是我們做了一件對的事、有價值的事，所以國外專業廠商也有興趣來台投資」。相關日資都是規模很大手上幾十萬戶的公司，有在東京、大阪營業，都有幾十年的經驗，將可協助估計要整合多少客戶才能獲利，這樣的訊息有助於台灣廠商知道要投資多少創造多少服務規模後能產生規模經濟，以及房客服務除日常簽約修繕外，能否帶動其他商機。

此外，花敬群也重申，租貸專法上路後，300萬租屋族的權益都能獲得保障，像是專法明定押金不得超過2個月、水電費負擔方式、房屋修繕責任、房客惡意遲繳租金的處理方式。花敬群也說，未來在新制定型化契約「應記載不得記載事項中，就會把過去常見的電費問題納入管制，過去有些房東把電費提高，1度6塊或10塊，未來只要超過台電夏季電價最高電費，房客也只要付台電的電價即可。

內政部指出，租賃專法實施後，希望藉此引導全國180萬戶租屋及低度用電住宅，導入包租代管服務制度，若有45萬戶住宅(潛在市場1/4戶數)委託租賃住宅服務業經營管理，估計約可帶來9000個工作機會，也能進一步帶動國內GDP成長約920億，是兼具保障國人生活品質及經濟發展的產業。

(中時 )

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