新竹300獨家新竹視角攝影獎等你拿

2018年06月26日 16:30 中時 陳育賢

新竹市政府舉辦「＃新竹視角」捕捉城市蛻變活動，市長林智堅（中）邀請大家來爭總獎金50萬元的攝影獎金。（陳育賢攝）

你有私藏的城市視角嗎？新竹市政府邀請你來爭取「＃新竹視角」攝影獎。（陳育賢攝）

你有個人收藏的新竹市城市獨家「視角」嗎？來參加「#新竹視角」捕捉城市蛻變活動，爭取總獎金50萬元的攝影獎金！新竹市政府近期擴大舉辦新竹300年慶活動推出攝影比賽，主題以「改變中的城市」，歡迎喜愛攝影的朋友以個人的獨家角度來贏取獎金。

市府行政處指出，影像是城市發展不可或缺的歷史性紀錄媒介，此次希望以「改變中的城市」為主題舉辦「#新竹視角」影像徵件活動，藉由影象記錄城市轉變的作品，讓大家看到竹塹城各角落的美。

「#新竹視角」影像徵件活動分為「動態影片組」、「平面攝影組」與「隨手拍人氣獎」3組。動態影片組為90秒以內短片，不限影片形式，首獎獎金15萬元；平面攝影組為4張1組照片作品，首獎5萬元。

隨手拍人氣獎則是參賽者自行投稿至《新竹市新鮮事》粉絲專頁活動頁面討論區，按讚數最高前10名貼文者就能獲得獎金2500元。參賽作品皆須於新竹市拍攝，並符合主題「改變中的城市」。

市長林智堅表示，「#新竹視角」影像徵件活動希望廣集各界富有創意且具專業的影像工作者，和喜愛隨手紀錄影像的朋友一同參與，以新竹市在地文化、環境、歷史、人文與事物等各種元素創作，用不同視角訴說新竹市的蛻變。

他說，此次市府特別邀請到田定豐、沈可尚、沈昭良、黃玉珊、龍男•以撒克•凡亞思、陳敬寶及謝春德等7位全國重量級導演及攝影權威組成評審團要精選出各組佳作，評審方式採兩階段，並於頒獎典禮揭曉得獎名次，頒獎典禮也將廣邀民眾與會。

「#新竹視角」影像徵件活動自即日起至8月22日收件，預計8月底宣布入圍名單，9月15日辦理頒獎典禮揭曉得獎名單，活動詳情及報名辦法可電洽1999或至「#新竹視角」影像徵件活動網站www.perspectiveofhsinchu.com查詢。

(中時 )