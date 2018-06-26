氣爆案批高市府撇責任 藍委呼籲監院調查

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四年前造成重大死傷的高雄氣爆案，高雄地院21日宣判，認定市府是主要禍首應負四成責任，榮化、華運各三成；但市府部分因已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔。國民黨立委今天開記者會認為高雄市府過失罪重，但卻免賠，立委陳宜民呼籲高雄市府官員不要模糊焦點、撇清責任，監察院應針對錯誤的「代位求償」啟動調查，且陳菊應對外說清楚、講明白，不要遙控高雄市府官員。

陳宜民表示，日前高市新聞局長張家興於新聞稿中説不要忘記法院究責的是26年前國民黨主席吳敦義當市長時的排水箱涵工程，卻忘記陳菊在高雄擔任了兩屆以上、13年的市長，卻對地下管路一無所知，「難道沒有維護也好意思說嘴」？

陳宜民還質疑，上週法院判決的新聞稿中沒有提到這個部分，到昨天晚上判決書也尚未製成，沒有上傳到司法院網站，不知道高雄市政府是如何搭乘時光機拿到判決書的。

陳宜民表示，目前災民拿到的款項是全國民眾的善款，而非肇事者的賠償金；高市府利用「代位求償」把矛頭轉向企業，遮掩了自己應負的責任，高市府有四成的責任，卻可以分文不賠；呼籲監察院應針對錯誤的「代位求償」啟動調查，嚴懲不法。

陳宜民認為，善款部分也沒有落實處理，應補助沒有補助，不該補助的卻撥給補助，「增補消防儀器 7911萬元」、「登革熱防疫 1828萬元」、「警察局添購消防衣 815萬元」，這兩項本應由公務預算支應，卻藏在補助款中，「民間捐款專戶管理運作暨專案人力計畫 1,270萬」也是莫名其妙，哪有公部門用補助款收取行政費用的道理，「律師費用1億3千萬」。

陳宜民表示，氣爆當時，高雄地下共有89條、長1298公里石化管線，目前雖減少至72條、941公里。請問，除要求業者提供管線基本資料，將來的維護計畫與頻率，都得定期申報外，最重要的是如何稽查？如何確保安全？ 陳菊不能躲總統府，只顧輔選、不顧百姓，應該向外界說清楚、講明白。

(中時 )

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