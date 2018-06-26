從洗頭小弟到美髮老師 林育新的圓夢路

23歲的林育新初次參加全國教師甄試榮登榜首勇奪唯一的美容科教師名額。（鐘武達攝）

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林育新回到母校北斗家商接受校長陳沛郎的道賀。（鐘武達攝）

林育新從小立志當美髮老師，國中就到造型店當洗頭小弟，畢業後頂著縣長獎光環選擇北斗家商就讀實用技能班，大學畢業回到北家擔任實習教師，今年23歲首度參加全國教師甄試，更一舉榮獲榜首奪下美容科唯一的職缺，即將到國立員林家商「教功夫」。

家住雲林縣台西鄉，林育新說，從小就喜歡整理頭髮而對美髮產生興趣，不僅立志當美髮師，還要當個傳授技藝的老師，國中二年級時就騎腳踏車到10多公里外的麥寮鄉1家日式造型店毛遂自薦當洗頭小弟，邊幫客人洗頭，邊偷美髮技藝。

國中畢業領到「縣長獎」，為了圓夢，育新毅然選擇距離家鄉50公里的國立北斗家商，後來又進到台南應用科大美容系，這段期間，參加多場國內外競賽，不是奪金就是銀，而且還通過專業檢定拿到2張乙級、3張丙級證照，目前更獲聘在母校北斗家商擔任實習教師。

為邁向「正式老師」的最後一哩路，育新最近參加全國教師甄試爭取全國唯一的國立美容科教師名額，在全國30多名私校教師高手的環伺下，初試啼聲的他就以高超的手藝與授課方法脫穎而出。26日他回到北家分享榮耀，也接受校長陳沛郎等師長的道賀。

林育新說，今年他也考取國立雲科大教育研究所，未來將繼續深造，但最優先的考量還是學生的學習，會好好扮演老師的角色。還說，他要以自己的故事印證「選技職，有前途」的事實。

(中時 )

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