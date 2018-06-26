從洗頭小弟到美髮老師 林育新的圓夢路

2018年06月26日 16:31 中時 鐘武達

林育新回到母校北斗家商接受校長陳沛郎的道賀。（鐘武達攝）

林育新從小立志當美髮老師，國中就到造型店當洗頭小弟，畢業後頂著縣長獎光環選擇北斗家商就讀實用技能班，大學畢業回到北家擔任實習教師，今年23歲首度參加全國教師甄試，更一舉榮獲榜首奪下美容科唯一的職缺，即將到國立員林家商「教功夫」。

家住雲林縣台西鄉，林育新說，從小就喜歡整理頭髮而對美髮產生興趣，不僅立志當美髮師，還要當個傳授技藝的老師，國中二年級時就騎腳踏車到10多公里外的麥寮鄉1家日式造型店毛遂自薦當洗頭小弟，邊幫客人洗頭，邊偷美髮技藝。

國中畢業領到「縣長獎」，為了圓夢，育新毅然選擇距離家鄉50公里的國立北斗家商，後來又進到台南應用科大美容系，這段期間，參加多場國內外競賽，不是奪金就是銀，而且還通過專業檢定拿到2張乙級、3張丙級證照，目前更獲聘在母校北斗家商擔任實習教師。

為邁向「正式老師」的最後一哩路，育新最近參加全國教師甄試爭取全國唯一的國立美容科教師名額，在全國30多名私校教師高手的環伺下，初試啼聲的他就以高超的手藝與授課方法脫穎而出。26日他回到北家分享榮耀，也接受校長陳沛郎等師長的道賀。

林育新說，今年他也考取國立雲科大教育研究所，未來將繼續深造，但最優先的考量還是學生的學習，會好好扮演老師的角色。還說，他要以自己的故事印證「選技職，有前途」的事實。

(中時 )