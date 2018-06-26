機器人有觸覺？興大研究登國際期刊

2018年06月26日 16:32 中時 林欣儀

機器人也能有觸覺？國立中興大學材料科學與工程學系研究團隊利用矽膠、奈米導電材料製作機器人，不但具有柔軟特性，適合採收蔬果或觸診、把脈等工作，且能主動感知外界刺激並即時反應，極具發展潛力，其研究成果本月獲國際知名期刊《先進材料》刊登。

提到這款「軟性機器人」，興大材料科學與工程學系助理教授賴盈至說，對生物來說，皮膚是人類最大器官，不但具拉伸性、柔順性，且能感知環境訊息，一開始的發想就是「機器人如果有皮膚，就能跟人類一樣做更多事」，開始運用不同材料嘗試讓機器人擁有觸感。

研究團隊指出，軟性機器人設計靈感源自於溫暖、多功能的「杯麵機器人」，利用矽膠包覆住可伸縮的奈米導電材料作為感測皮膚，其只需藉由大自然的靜電原理做驅動，可以直接感受周圍靜電變化，藉以感知壓力、濕度或溫度等，並感受人類觸摸、做出互動。

除具有對外界物品的感知力，賴盈至表示，此材料還具有柔軟特性，可以隨著機器人的軀體做變形、伸縮或大面積覆蓋機器人皮膚感測器，適合應用來採收番茄、草莓等易爛蔬果，或是做為觸診、把脈及偵測尿布濕度等動作。

賴盈至強調，這款仿生軟性機器人提供人類與機器間更安全、舒適的互動，也是首次可藉由主動式的感測皮膚展現機器人感知能力，對未來人工智慧及機器人皮膚的應用發展影響很大。

(中時 )