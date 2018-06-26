高市產訓班夯 學員搶進高捷窄門

2018年06月26日 16:33 中時 柯宗緯

高市勞工局產訓合作職訓班與高捷合作多年，4年來有12人留任。（柯宗緯攝）

「就像在帶班兵一樣！」33歲海軍士官廖宥棋退伍後，參加高市勞工局開設產訓合作職訓班，順利留任高捷工作，如今更成出師指導實習生。勞工局與高捷合作開班4年來，吸引上百人搶進窄門，獲選培訓即有高機會留任，工作穩定、起薪29K，求職者躍躍欲試。

勞工局指出，105年起與高捷合作開班，已有12人成為高捷員工，從事電機廠、車輛場、輕軌維護及軌道維護等作業。今年「工業配線與可程式控制班」有43人報名，經面試剩20人培訓，最後高捷開出10個職缺，給予180至250小時不等專業訓練，一旦通過實習考驗，幾乎等同拿到高捷「入場券」。

目前在高捷負責電聯車預防檢修的廖宥棋，因轉職需求報名產訓班，看準高捷是半公家單位，工作環境優良、待遇不錯，因此努力參與培訓，雖然沒有相關背景，但職訓從基礎開始教，適應上不會太吃力，最後雀屏中選獲得工作機會。

37歲柳在虹大學讀電機系，曾在電子廠擔任工程師，因結婚生子離開職場，後來重返職場，決定重新學習技術知識。她說，以往在校偏重理論，這次實習2周收益良多，理論上不懂之處，更能得到實質解答，希望能順利留任。

另外，在台灣擁有22家分店的羅麗芬國際美容集團，今年再釋出5名實習缺，有3名陸籍新移民學員獲留用。A-CO Hair Design美髮沙龍近2年也留用4名「美髮設計師養成班」學員，今年再錄取2名。訓就中心主任楊茹憶表示，107年第2梯次產訓班報名至7月19日，歡迎民眾踴躍報名。

(中時 )