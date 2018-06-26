今年第3例 男嬰出生16天染腸病毒死亡

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腸病毒死亡人數再添1人。疾管署今日公布最新疫情，1名東部的男嬰，出生後9天因發燒住進加護病房，卻陸續出現四肢肌張力弱、心跳加速等情形，最終在發病1周後，因多重器官衰竭與新生兒敗血而過世，最終發現兇手是腸病毒伊科11型，該男嬰是今年第3例因腸病毒重症死亡的嬰兒，「3例都是伊科11型」。

根據疾管署統計，上周國內腸病毒門、急診就診人次，累計1萬1510人次，較前一周下降8.5%，但分析指出，可能是因上周有端午連假，所以就診人次受到醫院休診影響，若以急診就診病歷千分比來評估，則與前一周持平，民眾仍不得輕忽。

截至今日，國內今年共有3例腸病毒死亡個案，分別為2男1女，最新的一名為出生僅16天的男嬰；吳佩圜說，該男嬰出生於東部，出生9天時因發燒住院加護病房，接著陸續四肢肌張力弱、心跳加速等症狀，最終在發病1周後併發多重器官衰竭與新生兒敗血而過世。

經檢驗，該男嬰是因感染腸病毒伊科病毒11型併發重症致死，和今年前2例腸病毒死亡嬰兒一樣。吳佩圜說，這名男嬰可能是遭到無症狀者感染，所以再次提醒家長，嬰兒可能在產前、生產過程、出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒，準媽媽從產前14天至分娩，若有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等症狀，應主動告知醫護人員；家中成人若有身體不適，務必避免接觸新生兒，一般人接觸前一定要先用肥皂洗手，降低病毒傳播風險。

疾管署副署長羅一鈞指出，國內新生兒感染腸病毒重症的通報案例，經查已在下降，疾管署預估，現在已達此波腸病毒疫情的最高峰，有望在進入暑假後漸漸下降。

(中時 )

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