張孝全有老靈魂 愛收藏骨董表、汽車和摩托車

2018年06月26日 16:37 中時 陶福媛

積家Polaris Memovox自動響鬧腕表，40萬1000元。 (Jager-LeCoultre提供）

積家慶祝180周年的超卓傳統大師系列球型陀飛輪3紀念腕表， 1520萬元。(Jager-LeCoultre提供）

許久不見的張孝全受邀出席積家 (Jager-LeCoultre Salon）Bellavita沙龍開幕剪綵，分享他在多年前收藏一只1968年積家Memovox Polaris極地響鬧骨董腕表，如今配戴該骨董表的全新複刻款Polaris Memovox，古今對映，更添趣味。

張孝全喜歡收藏骨董，從腕表、汽車、摩托車，甚至是燈具，都是他的最愛，由於學生時期學的是美工設計，會特別他挑選設計感的骨董，並且會深入了解物件背後的歷史和故事。

「我會先做功課，比起念書的時候還認真！」張孝全說，他常向朋友展示他的骨董收藏，並且分享背後的故事，很多朋友也受到他的影響，也迷上收藏骨董，「我覺得我是超級推銷售員！」

以他收藏的Memovox Polaris極地響鬧骨董腕表為例，他特別深入了解該款腕表研究設計的背景，是史上第一只可在水中鬧鈴的腕表，而且骨董表的保存狀況非常好才下手，迄今他還常會配戴骨董表出門。

積家為慶祝Bellavita沙龍開幕，特別在店內舉辦骨董逸品展，並一口氣展出七種陀飛輪的新款腕表，其中一只慶祝180周年的超卓傳統大師系列球型陀飛輪3紀念腕表，球型陀飛輪運轉時會收縮，猶如一顆跳動的心臟，讓人嘖嘖稱奇。

(中時 )