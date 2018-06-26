史上最大醫界集體逃稅 證據不足27位醫生獲判無罪

2018年06月26日 16:40 中時 林偉信

醫界最大集體逃漏稅案，前國防醫學院院長、中央研究院院士蔡作雍，涉透過創辦的思源教育學術促進基金會，協助253名醫師及校友「假捐贈、真逃稅」，蔡等225人認罪緩起訴，醫師吳佳駿27人因不認罪遭檢方起訴，但台北地院認為罪證不足，判處無罪。全案可上訴。

本案爆發2005年間，國稅局稽核綜合所得稅，發現多名醫師捐款給思源教育學術促進基金會、成漢教育基金會，藉此降低稅率，但基金會事後卻以獎助研究計畫為名，回流9成捐贈金額給這些醫師。

國稅局清查自2005年至2009年間，共有253名醫師、醫學院教授透過這兩個基金會逃稅、捐贈金額總計2億6304萬多元，逃稅金額為7840萬8721元。國稅局當年陸續約談逃稅醫師，多數醫師坦承不諱，並立即補繳稅款。事後國稅局將涉案蔡作雍等253人移送檢調偵辦。

醫師吳佳駿27人因不認罪遭台北地檢署方起訴，蔡作雍等225人因認罪獲緩起訴，檢方依據每人逃漏稅金額的25％，作為緩起訴處分金標準。

台北地院審理後認為，被起訴的吳佳駿等人有些人的捐款金額遠超過實際領得之補助額，無法構成「真捐贈、真逃稅」，且法官勘驗錄音檔案發現，調查官在詢問過程中有預設立場、反覆質疑、誘導或暗示受詢問人該如何回答，程序有瑕疵。

北院認為，基金會相關成員在法院審理作證時，未證述基金會將捐款金額以95％退回給原捐款人之經過，檢方舉證不足因此將27名被告判處無罪。全案可上訴。

(中時 )