內政部：ICRT主持人閔傑輝等18人歸化台灣

2018年06月26日 17:09 中時 張理國

內政部今天召開歸化國籍高級專業人才審查會第5次會議，審查通過包括曾入圍81年金鐘奬的ICRT廣播主持人美國籍閔傑輝等18名高級專業人才，這次通過人數除遠高於前4次審查會，且新增了觀光導遊、無線通訊產品開發、土木工程測量、媒體工作、文化藝術創作、英語編輯等新專業種類，讓更多在各不同領域有優異專業的外籍人才，可在不用喪失原有國籍的前提下，歸化我國國籍。

內政部表示，18名高級專業人才，其中經濟領域3名、教育領域10名、文化藝術領域3名、其他領域2名。如泰國籍陳女士具觀光專業，還擔任我國導遊及領隊人員考試命題委員；澳大利亞籍羅先生專精研發無線通訊產品、印尼籍洪先生精通中、英及印尼語，參與多項國土規劃測量，是新南向重要夥伴；德國籍文姓教授專精康德研究，著作被翻譯為韓文和中文，享譽國際；美國籍閔先生是ICRT廣播名人曾入圍金鐘奬、南非籍周先生是中國當代水墨畫家張復興的入室弟子，在國內多次舉辦展覽，推廣美術教育；美國籍史先生是資深英語編輯及出版者，出版過「被出賣的臺灣」。

內政部指出，歸化國籍高級專業人才審查會目前已召開5次會議，共有50名外籍人士通過審查會審查，認定為高級專業人才，他們歸化國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。

(中時 )