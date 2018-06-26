強化社會安全網　基市府將增聘41名社工

基隆市政府為了配合中央政策完善建構社會安全防護網，26日在基隆市婦幼福利服務中心與中央部會共同舉行政策溝通說明會，並預計7月起增聘14名社工人力、3年內增聘41名。（基隆市政府提供）

友善列印
中時
基隆市政府為了配合中央政策完善建構社會安全防護網，26日在基隆市婦幼福利服務中心與中央部會共同舉行政策溝通說明會，並預計7月起增聘14名社工人力、3年內增聘41名。（基隆市政府提供）

台灣隨機殺人事件、兒虐事件頻傳，基隆市政府為了配合中央政策完善建構社會安全防護網，今（26）日在基隆市婦幼福利服務中心，由政務委員林萬億率同衛生福利部、內政部、教育部與勞動部等相關部會一同進行政策溝通說明會，並預計7月起增聘14名社工人力、3年內增聘41名，來守護風險及脆弱家庭。

基隆市社會處表示，7月起將增聘14名社工人力，執行保護性、家庭福利服務中心、加害人合併精神疾病服務、加害人處遇協調服務等各項社工人力，除增加社工人力配置來強化相關工作的處遇外，更整合現行社政、警政、衛政、教育、民政及就業服務等體系，並串聯在地社區與民間力量，建構社會安全。

社會處長吳挺鋒表示，基隆市已於2016年完成7區4館的家庭福利服務中心建置目標，為提升服務效能，去年開始爭取前瞻計畫經費來活化家庭福利服務中心使用空間，保護性業務也完成各專組建置，接下來極需社工人力加入強化社會安全網計畫行列一起努力，預計規畫在3年內增聘41名專業社工人力，讓社會安全網體系在執行及推動上更加綿密。

此次政策溝通說明會，由基隆市政府秘書長李銅城主持，他表示，期待透過公部門與民間夥伴的對話及相互合作，共同推動全國性的重大政策。

為落實並且加強整體社會安全網，行政院於今年2月26日核定為期3年的「強化社會安全網計畫」，除了結合各部會網絡服務體系間有效整合銜接外，更仰賴地方政府與民間團體協力合作，從預防角度及早發現需要協助的家庭並適時介入提供服務，將全民納入政府建構的社會安全網絡內，給社會一個安全、零暴力的生活環境。

(中時 )

假牙破裂牙肉冒膿包 「一鑽植牙… 小英出巡小學竟停課 游淑慧：柯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。