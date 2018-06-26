強化社會安全網　基市府將增聘41名社工

2018年06月26日 16:58 中時 張穎齊

基隆市政府為了配合中央政策完善建構社會安全防護網，26日在基隆市婦幼福利服務中心與中央部會共同舉行政策溝通說明會，並預計7月起增聘14名社工人力、3年內增聘41名。（基隆市政府提供）

台灣隨機殺人事件、兒虐事件頻傳，基隆市政府為了配合中央政策完善建構社會安全防護網，今（26）日在基隆市婦幼福利服務中心，由政務委員林萬億率同衛生福利部、內政部、教育部與勞動部等相關部會一同進行政策溝通說明會，並預計7月起增聘14名社工人力、3年內增聘41名，來守護風險及脆弱家庭。

基隆市社會處表示，7月起將增聘14名社工人力，執行保護性、家庭福利服務中心、加害人合併精神疾病服務、加害人處遇協調服務等各項社工人力，除增加社工人力配置來強化相關工作的處遇外，更整合現行社政、警政、衛政、教育、民政及就業服務等體系，並串聯在地社區與民間力量，建構社會安全。

社會處長吳挺鋒表示，基隆市已於2016年完成7區4館的家庭福利服務中心建置目標，為提升服務效能，去年開始爭取前瞻計畫經費來活化家庭福利服務中心使用空間，保護性業務也完成各專組建置，接下來極需社工人力加入強化社會安全網計畫行列一起努力，預計規畫在3年內增聘41名專業社工人力，讓社會安全網體系在執行及推動上更加綿密。

此次政策溝通說明會，由基隆市政府秘書長李銅城主持，他表示，期待透過公部門與民間夥伴的對話及相互合作，共同推動全國性的重大政策。

為落實並且加強整體社會安全網，行政院於今年2月26日核定為期3年的「強化社會安全網計畫」，除了結合各部會網絡服務體系間有效整合銜接外，更仰賴地方政府與民間團體協力合作，從預防角度及早發現需要協助的家庭並適時介入提供服務，將全民納入政府建構的社會安全網絡內，給社會一個安全、零暴力的生活環境。

(中時 )