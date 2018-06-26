小英出巡小學竟停課 游淑慧：柯巿府是尊重女皇還是整總統？

2018年06月26日 16:49 中時電子報 林郁庭

國防部三軍六校聯合畢業典禮，本周五在國防大學政治作戰學院復興崗校區舉行，傳出由於蔡英文總統將親臨主持，大規模管制，導致鄰近的文化國小被迫停課。對此，台北市議員參選人游淑慧表示，只是參加一個畢業典禮，居然要搞到封街交管，直呼道路淨空的決定，「到底是總統府國安單位的要求？還是柯市府以維安為名，製造壞名聲為實？」

因蔡英文總統要去參加國防部三軍聯合畢典，大規模管制，導致鄰近的文化國小被迫停課一事，引起家長反彈，抱怨「為了蔡總統行程，小學結業式都要迴避，下一步會不會宣布臨時戒嚴？」

游淑慧在臉書上PO文表示，「這種皇帝出巡、道路淨空、閑人勿近的決定，到底是總統府國安單位的要求，還是柯市府在給蔡英文穿小鞋？以維安為名，製造壞名聲為實！」

游淑慧說，蔡英文出巡雖然一向護衛重重，但搞到封街交管停課還是「前所未聞」，總統府應該知道此舉會引起多大的民怨反彈，所以合理的解釋只有兩種，一是蔡英文自知7/1日要實施軍改，6月29號還要參加國防大學的畢業典禮，遇到抗爭已是必然，只好嚴陣以待。二是柯市府故意為之。畢竟封路跟停課都要台北市政府相關局處配合，可是擾民的惡名一定是蔡英文來背！

最後，游淑慧奉勸蔡英文和民進黨政府，越是製造重重藩籬跟人民隔絕，您就越會變成「不受歡迎人物」！

(中時電子報)

台北市文化國小停課通知。(翻攝自家長臉書)