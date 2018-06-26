從軍可先修 光復高中開軍事培訓課程

2018年06月26日 16:58 中時 陳育賢

新竹市光復高中26日與國防部簽約，雙方將合作設立「軍事人才培育班」，培訓軍事人才。（陳育賢攝）

為讓對軍旅生涯有興趣的學生在高中階段就能先認識國防概況，新竹市光復高中26日與國防部簽訂合作，未來將共同設立「軍事人才培育班」，校方表示，預計將在2018年9月新學期推出每周2到4堂的軍事選修課程，畢業學生未來可報考國軍士官專科班。

光復高中校長黃敦煌指出，此次為了對國軍招募盡分心力，同時讓有意投身軍旅的學生能在從軍前，於高中學程中先接受軍事概況的培訓，因此與國防部合作將高中職教學資源與軍事教育鏈結，提供學子更多就學、就業的機會與選擇，激勵有志青年投身軍旅，為國軍培養優秀人才。

黃敦煌說，國軍需要年輕人才獻身投入，而國防培育班的成立，不僅能完善學生從軍的動機及理念，更有助於將來就業方向的選擇，更可使他們發揮才能為國家所用，也能為自己謀得穩定、保障的職涯人生，此次合作案可說是國軍、校方、學生3贏的美事。

國防部指出，軍方推行募兵政策，希望招攬更多人才加入國軍的行列，為了達到目標，國防部透過多種管道，強化募兵能量，這次與光復高中共同成立培育班，希望重質也重量，打造光復高中成為竹苗地區的國軍人才培育搖籃。

光復高中表示，軍事課程未來將採選修方式讓學生有多元選擇，每周約2至4堂，另有軍事類參訪等活動，畢業學生則可報考國防部軍事士官專科班，讓未來升學、就業方向更為多元。

(中時 )