從軍可先修 光復高中開軍事培訓課程

新竹市光復高中26日與國防部簽約，雙方將合作設立「軍事人才培育班」，培訓軍事人才。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市光復高中26日與國防部簽約，雙方將合作設立「軍事人才培育班」，培訓軍事人才。（陳育賢攝）

為讓對軍旅生涯有興趣的學生在高中階段就能先認識國防概況，新竹市光復高中26日與國防部簽訂合作，未來將共同設立「軍事人才培育班」，校方表示，預計將在2018年9月新學期推出每周2到4堂的軍事選修課程，畢業學生未來可報考國軍士官專科班。

光復高中校長黃敦煌指出，此次為了對國軍招募盡分心力，同時讓有意投身軍旅的學生能在從軍前，於高中學程中先接受軍事概況的培訓，因此與國防部合作將高中職教學資源與軍事教育鏈結，提供學子更多就學、就業的機會與選擇，激勵有志青年投身軍旅，為國軍培養優秀人才。

黃敦煌說，國軍需要年輕人才獻身投入，而國防培育班的成立，不僅能完善學生從軍的動機及理念，更有助於將來就業方向的選擇，更可使他們發揮才能為國家所用，也能為自己謀得穩定、保障的職涯人生，此次合作案可說是國軍、校方、學生3贏的美事。

國防部指出，軍方推行募兵政策，希望招攬更多人才加入國軍的行列，為了達到目標，國防部透過多種管道，強化募兵能量，這次與光復高中共同成立培育班，希望重質也重量，打造光復高中成為竹苗地區的國軍人才培育搖籃。

光復高中表示，軍事課程未來將採選修方式讓學生有多元選擇，每周約2至4堂，另有軍事類參訪等活動，畢業學生則可報考國防部軍事士官專科班，讓未來升學、就業方向更為多元。

(中時 )

小英出巡小學竟停課 游淑慧：柯… 幫血汗代理教師爭權益 全教總：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。