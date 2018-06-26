幫血汗代理教師爭權益 全教總：多縣市答覆令人吐血

2018年06月26日 16:59 旺報 簡立欣

全國教師工會總聯合會（全教總）針對「為兩萬名代理教師爭取完整一年聘期」向各縣市政府及縣市長參選人啟動問卷調查，結果有現任縣市長回覆「涉政治及選舉連帶議題無法處理」、「屬個人意見表達之調查不予處理」、「教育應本中立原則不予處理」甚至「與縣政無關之意見不予處理」，全教總氣得大罵代理教師薪水就是縣市政府發的，怎會與縣政無關？

全教總26日召開記者會表示，該會2016年起就揭露長期以來縣市政府皆未給足代理教師完整1年聘期，有「同工不同酬」與「職業保障不足」的弊病，還有學校要求代理教師寒暑假期間無償到校提供勞務。

全教總日前啟動問卷調查，詢問縣市長50名參選人如何解決代理教師問題，結果僅21人回覆，其中13人願意當選後給足代理教師完整1年聘期，包括：台北市范雲、桃園市陳學聖、朱梅雪、高雄市陳其邁、基隆市謝立功、新竹市許明財、徐欣瑩、彰化縣王惠美、嘉義市黃敏惠、蕭淑麗、嘉義縣吳育仁及澎湖縣鄭清發、金門縣楊鎮浯。

不願回覆的29人經全教總側面瞭解後，發現多以考量地方財政負擔等因素為由，而不願承諾。

值得注意的是有8位候選人回覆其他回答，如台北市長柯文哲透過市長信箱回覆「涉政治及選舉連帶議題無法處理」；桃園市長鄭文燦希望參考五都作法再決定；台中市長林佳龍藉幕僚單位回應「個人意見表達之調查不予處理」；新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌僅願意維持現況；僅基隆市長林右昌「暑假期間如有全時任務執行，本府即同意備查及給薪」，屬較善意回應。台中市府事後澄清表示該市代理聘期部分已較現行中央法規及各縣市優。

全教總說，但回覆內容離譜的縣市政府及其參選人也不少，例如：雲林縣長李進勇由幕僚回應「教育應本中立不予處理」，最誇張的莫過於宜蘭縣政府透過信箱回應「與縣政無關之意見不予處理」，以及澎湖縣長陳光復縣長信箱回覆「結案」，不願正向面對問題。

全教總理事長張旭政痛批，本次問卷調查可以讓全民檢視縣市長參選人對教育的態度；新竹縣各級學校產業工會理事長林毓淳表示，代理教師一到暑假際有很嚴重的焦慮感，有人甚至必須打臨時工，勞動條件很不合理；新竹市教師會理事長何孟軒表示，代理老師像是犧牲打，連所得收入也被犧牲，除了替縣市政府省成本沒有任何意義；嘉義縣教師會副理事長楊智強則指出窮不能窮教育，更不應該拿代理老師開刀。

(旺報 )