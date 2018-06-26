鹿港樂一夏親子遊樂園 7月歡樂登場

鹿港鎮公所下個周末將在鹿港生態公園舉辦一連兩天的「鹿港樂一夏親子遊樂園」活動，除了音樂派對、表演、大型氣墊遊戲，主打玩水活動，要讓大小朋友、親子到鹿港清涼消暑樂一下。（謝瓊雲攝）

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鹿港鎮長黃振彥歡迎民眾親子同樂，下周末兩天一起來鹿港，走到戶外享受屬於夏天的歡樂。（謝瓊雲攝）
彰化縣觀護協會7／7當天還同步舉辦「青春少年探索古蹟文化活動營」，50名青少年將自建國路騎乘U-bike啟程，探索中山路、鶴棲別墅、藝術村、天后宮等文化之旅。（謝瓊雲攝）

來鹿港玩水清涼樂一夏！鹿港鎮公所規劃「鹿港樂一夏親子遊樂園」，陪大小朋友迎接暑假，活動7月7日至8日兩天將在鹿港生態公園登場，鹿港鎮長黃振彥歡迎民眾親子同樂，一起走到戶外享受屬於夏天的歡樂。

黃振彥表示，鹿港雖近海，水上活動卻不盛行，近年夏天越來越炎熱，今年特別規畫表演、音樂和大型氣墊遊戲，包括「黃金城尋寶」有歡樂手划船、飛天轉轉轉、氣墊溜滑梯、鯊魚玩很大等遊樂設施，如同大型的嘉年華會。

他說，去年鹿港冬遊季開幕活動，就曾引進大型氣墊遊樂區，吸引民眾大排長龍，今年夏天更擴展到可玩水的搖搖船遊戲，還有七彩海洋瓶、創意筆筒等DIY，每天下午3:50將發送限量100張體驗券，送完為止。

公所指出，活動自下午 2 時開場，邀請到東森幼幼台哥哥姊姊、露露姊姊布偶帶動唱，現場有小朋友最喜愛的小丑魔術秀、魔術氣球秀、泡泡秀等，以及音樂派對河堤樂團、I MUSE樂團等，節目豐富熱鬧。

另外，「夏日神射手比賽」水槍大戰，誰是高手？歡迎來PK！優勝者可獲限量精美禮品；「盛夏歡樂特區」的打彈珠、撈小鴨等十足復古情懷的遊戲體驗，美食與文創市集，要讓大家來涼一夏，消暑又好玩。

(中時 )

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