女兒狂畫「螞蟻」 保羅路德甘心珍藏

2018年06月26日 16:57 中時 潘鈺楨

保羅路德（右）與伊凡潔琳莉莉在片中攜手合作。（迪士尼提供）

蟻人要打擊罪犯又要兼顧家庭，是本集最大挑戰。（迪士尼提供）

電影《蟻人與黃蜂女》男女主角保羅路德與伊凡潔琳莉莉日前來台宣傳，由於來台宣傳距離電影上映仍有一段時間，兩人抓緊時間拍了許多有趣影片，讓電影熱度持續加溫，日前漫威影業粉絲團就公佈了保羅路德、伊凡潔琳莉莉進行限時塗鴉大挑戰的影片，兩人在限定時間中用麥克筆畫出題目，讓粉絲來猜他們到底畫了什麼，沒想到演技一流的兩人，遇上繪畫就開始手忙腳亂。

保羅路德獲得的題目是「小籠包、台北101大樓、蟻人」前面兩題都畫得相當順利，但最後在蟻人題時，他竟然搞笑地只在白紙上畫了一個小黑點，讓許多觀眾乍看之下還以為他什麼都沒畫，質疑是否題目出錯。伊凡潔琳莉莉獲得的題目則是「筷子、薩諾斯、黃蜂女」為了怕網友猜錯，伊凡潔琳莉莉還不斷在題目中偷偷安插暗示，甚至不怕死的叫大家注意薩諾斯最有特色的部位「蛋皮下巴」，不過公佈答案時她馬上推卸責任說是鋼鐵人先用這個形容詞的 (事實上應為星爵說的)，同時還威脅網友，如果沒猜中這一題就要取消Instagram好友追蹤，可愛的反應讓所有人印象深刻。

談到繪畫，由蟻人在電影中和女兒凱西感情甚篤，在現實生活中，保羅路德也有一個7歲女兒，自從看過《蟻人》電影後，女兒就成為蟻人的最大粉絲，每天都不停的畫「蟻人」或是「螞蟻」圖畫送給爸爸，表達自己的崇拜之情。保羅路德相當得意的表示，女兒送給他的每一幅圖畫他全部都珍藏起來。不論在戲裡戲外，都不約而同和女兒建立起緊密連結的保羅路德也表示：「大家可以在《蟻人與黃蜂女》之中看見史考特朗恩和荷普之間，以及史考特與女兒之間關係的演變。 蟻人跟女兒凱西的相處，將是這部片裡最大的挑戰。作為一名超級英雄，你背負著一份特別的使命，而你要如何成為優秀的自己，又同時成為一個完美的家長，這兩個身份真的能夠共存嗎？ 」電影將於7月4日在台上映。

(中時 )