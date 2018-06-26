替《尖叫旅社3》配音 曾莞婷透露理想型…

2018年06月26日 17:06 中時 潘鈺楨

曾莞婷配音後，覺得自己像愛上了德古拉。（索尼提供）

《尖叫旅社3：怪獸假期》中，怪物們將踏上郵輪，展開一場瘋狂冒險之旅。（索尼提供）

全球熱賣300億台幣的《尖叫旅社》系列今年暑假將全員回歸，帶來最精彩的《尖叫旅社3：怪獸假期》全新故事，影迷最喜歡的怪物們這次將踏上郵輪，展開一場瘋狂冒險之旅！最新電影中除原班人馬回歸外，更加入許多魅力無限的新角色，中文版找來台灣女神曾莞婷為新人物「船長艾莉卡」獻聲，過去以「台灣壞查某」形象深植人心的曾莞婷首度挑戰魅惑勾引戲碼，直呼原來耍媚比耍狠難100倍！

曾莞婷這次獻出配音處女秀，她興奮表示：「當初看預告就被幽默討喜的內容吸引，配音過程更驚覺艾莉卡根本像我的化身，外表看似強悍但內心保有很柔軟的部分，詮釋起來非常過癮和有共鳴」。然而提到在配音過程中最大的挑戰，曾莞婷也透露：「最難的是要性感誘惑，因為艾莉卡需要勾引德古拉愛上她，但只是為了完成她的秘密計畫，所以常需要一秒轉換情緒；上一秒還在跟他調情、下一秒卻恨得牙癢癢…對我來說要溫柔小女人反而是大挑戰，因為我本身是直爽的個性，耍狠相較起來容易多了！」她因這次配音發掘心中「理想型」，「完成配音後，覺得自己也像愛上了德古拉，現實生活如果有人能像他一樣，義無反顧地保護心儀對象，絕對是我非常嚮往的類型。」

正式開錄前曾莞婷特意加強有氧運動訓練肺活量，只求能完美詮釋演出，她開玩笑說道：「只能透過聲音來表演遠比戲劇還費力，我常需要在錄音室裡費盡力氣、誇張放大地表現情緒，例如要想像在跟遠方的人大喊，才能帶出角色激動的對話，常常錄到後來都筋疲力竭，甚至有次還錄到肚子咕嚕叫，讓我覺得對導演非常不好意思！」

劇情描述最受歡迎的怪獸家族為了感謝德古拉每天認真工作的辛勞，決定計畫一趟最豪華的瘋狂郵輪驚喜假期，讓德古拉好好「鬆」一下充電。然而當所有人都陶醉在郵輪上的奢華體驗如怪獸排球、「夜」光浴和各式特色設施時，梅菲絲卻發現德古拉竟已掉入船長艾莉卡的神秘陷阱裡，且背後暗藏的危險秘密更可能會危害整個怪獸家族，讓原本快樂的出帆竟變成一場最可怕的噩夢。電影7月19日在台上映。

(中時 )