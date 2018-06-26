花蓮夏日玩水好去處 知卡宣綠森林親水公園戲水活動7／1開幕

2018年06月26日 17:11 中時電子報 綜合報導

暑假到花蓮旅遊，又增加一處清涼好消暑的好去處！受到許多大、小朋友青睞的花蓮知卡宣綠森林親水公園戲水區域，暑假推出「知卡宣清涼玩一夏」活動，即將於7月1日盛大開幕，園區免費開放遊玩，提供國內外觀光客和花蓮鄉親夏日安全、優質的戲水景點，共享清涼的盛夏時光。

「知卡宣清涼玩一夏」活動舉辦迄今已邁向第四個年頭，延續往年成功經驗，花蓮縣政府更用心規劃、擴充，戲水區域已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施，也有水槍、水傘、打瀨浴與水遊具等各種互動式遊樂設備，可以盡情享受瘋狂的水槍大戰、被水柱沖得東倒西歪的樂趣。

此外，戲水區內還有特別量身打造的幼幼池，設置專門使用的遊樂器材，非常適合父母帶著幼齡兒童一同快樂遊玩，另外雨林區也提供淋浴沖水新玩法，歡迎各大小朋友共同來體驗。

除了硬體戲水設施外，花蓮縣政府為滿足來園遊客各項軟性服務需求，一直以來不斷地吸取經驗努力精進，對於遊客回饋的意見也極其重視，今年度全面重新整修更衣室與廁所，增設親子廁所與哺乳室，提升幼兒照顧之便利性，也透過老舊屋頂修繕，裝設隔熱板解決室內悶熱問題。此外，配合部分遊客使用習慣，增加簡易盥洗沖洗設備，並於各戲水池加裝監視器，強化戲水區整體安全防護。

知卡宣綠森林親水公園園區占地約19公頃，距離花蓮車站約15分鐘路程，日治時期曾是「花蓮港南飛行場」所在地，近年來經過縣府重新規劃整理，種植相當多數量的樹苗植物，成為兼具休閒、自然、娛樂與生態教育的多功能休憩公園，園區內也有美麗壯觀的風箏玻璃溫室植物館，種植原住民食用植物、中草藥與夏季花草展示等多樣性作物植栽，營造曼妙綠色空間，透過解說牌可以汲取更多知識，從中學習如何愛護花草樹木。

知卡宣綠森林親水公園範圍廣大，規劃各種兼具遊憩與教育功能的園區，非常值得一遊。（圖/花蓮縣政府提供）

水生植物園區則有大型生態池，內含豐富水生植物，常吸引水雉、紅冠水雞、秧雞等水鳥駐足，任憑蜻蜓、蝴蝶恣意穿梭其間，是都市叢林中難得風景。誠摯歡迎大家來親身感受森林芬多精，一同放鬆身心，不玩水的遊客也可以盡情享受夏日2的悠閒時光。

知卡宣綠森林親水公園全年開放，免費入園。戲水設施開放期間為7月1日起至8月26日止(每日上午9：30~12：00及下午13：30~17：30，中午休息1個半小時，進行水池清潔維護工作)，每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不予開放。另為維持水池衛生與安全，入池前請務必穿戴泳裝及泳帽，並請家長隨時注意孩童狀況，未滿6歲孩童入池時，請務必全程陪同以避免危險發生。

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(中時電子報)