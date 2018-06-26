伴天聊露營區「迷妳跳跳羊」溫馴活潑人見人愛

▲溫馴活潑可愛的「迷妳跳跳羊」與飼主-伴天聊露營區主人張江。（楊樹煌攝）

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▲「迷妳跳跳羊」生出黑白突變種小羊仔，深愛小朋友喜愛。（楊樹煌攝）
▲伴天聊露營區的「迷妳跳跳羊」每天都有成群小朋友圍繞，爭相餵食逗玩。（楊樹煌攝）

「迷妳跳跳羊」是個很溫馴、活潑、可愛的小動物，南投縣仁愛鄉民張江家中的迷你羊，原是他家的可愛寵物，但為了經營伴天聊露營區，只好從家中豢養，野放到大自然原野露營區，溫馴親人模樣，馬上成為小朋友最愛，經常吸引喜愛小動物的學童，前往嬉戲逗玩、餵食的焦點動物。

在仁愛鄉素被譽為咖啡達人的青年張江，原在埔里市區開設咖啡館，一向生意興隆，但因是承租店面，屋主租約到期要收回，不得已只好暫停營業，返家開墾眉原山林，閒暇之餘則飼養土狗、小白兔、陸龜及迷妳跳跳羊，充當寵物自娛。

由於近年來露營區正夯，張江決定將仁愛鄉新生村風景優美的山林，轉開發為露營區，沒想到先天環境優美，馬上成為熱門露營區，基於工作所需，無暇再於家中照顧這群寵物小動物，隨即將之野放到空曠的大自然原野中。

沒想到露營區因露營人潮絡繹不絕，園中迷妳跳跳羊，因迷妳可愛，竟成為遊客，尤其小朋友的最愛，每天都有成群小朋友圍繞，爭相餵食逗玩，並成為伴天聊露營區最受歡迎的寵物。

露營區園主張江透露，迷妳跳跳羊不知品種來源，是1年半前父親的朋友送給他們的，可能是特殊的迷你山羊種，迷妳可愛，溫馴親人又沒有野性，不會傷人，所以他們全家人都很喜歡，而今這對迷妳跳跳羊已生下小羊仔，出生不久就會跳，因平日自由放牧都由台灣土犬小虎在看守，非常乖巧，不會逾越營區外。

張江也表示，迷妳跳跳羊喜愛吃牧草及紅蘿蔔，因露營區遊客多，這些可愛的小羊仔，天天都有人陪著玩，整天吃不停，還會與遊客跑跳玩，成為最快樂的小動物。

伴天聊露營區︰位於南投縣仁愛鄉新生村山林巷18附1號(31.97k)，全年無休。露營區主人為張江︰0936964799。

(中時 )

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