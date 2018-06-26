愛生態！響應世界海洋日 淡水清出60公噸廢棄漁具

2018年06月26日 17:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

我們只有一個地球，請好好愛護我們的生態與環境！新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)港區經多年發展，陸續完成浮動碼頭、情人橋及木棧道等基礎及觀光設施，長年以來遊客眾多，堪稱本市淡水區最具指標性的觀光漁港。為提升在地漁民對漁港環境維護之責任心及向心力，新北市政府農業局、淡水區漁會與轄下漁民朋友齊心動員，同時動用吊車徹底清除港區大型廢棄漁網具，使漁人碼頭漁民作業區域及公共區域得以煥然一新。

農業局表示，新北海洋月系列活動源自聯合國每年6月8日的「世界海洋日」，自去(106)年「五區五淨港」活動起，即由本市5區漁會向轄屬漁民大力宣導「預防塑料汙染，營造健康海洋」之環境保護精神。

淡水第二漁港漁民自主清理。（新北市漁業處提供）

有鑒於網具部分多為尼龍或塑膠材料所製，為避免該漁網具成為破壞海洋環境的來源，漁業處自去年起即多次宣導本市漁民勿攜帶老舊網具出海作業，避免網具斷裂造成環境汙染及幽靈捕撈；今年起更輔導淡水區漁會於港區設置廢棄漁網具回收區，倘漁民作業時發現殘留網具即攜回漁港，放置於該回收區，由漁會統一回收，以減少廢棄漁網具對海洋環境及生態的破壞。

此外，為強化網具的源頭管理及維護漁港區域環境、秩序及清潔，漁業處與淡水區漁會在20日一起號召漁民進行漁網具清理，一共清除廢棄漁網具達60公噸，展現漁民與本府為維護海洋環境的決心與成果。

漁業處表示，本次漁會協同轄下漁民朋友之港區自主清除工作已達立竿見影效果，日後將於其他轄下漁港擴大舉辦，以維護各港港區環境清潔，提升漁民作業便利及整體觀光發展，同時也對海洋環境資源及生態貢獻一份心力。

(中時電子報)