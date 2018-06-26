惡火無情毀家園 高市婦女培力方案助重生

江菁華歷經失婚、扛前夫負債等挫折不被打倒，參與高市社會局「婦女經濟培力方案」成功創業。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
李葉智卿（右）走出惡火燒毀家園悲痛，參與高市社會局「婦女經濟培力方案」，成功走出一條創業路。（柯宗緯翻攝）

惡火無情奪走李葉智卿的家園，而歷經失婚、扛前夫負債總總壓力，也沒能將江菁華打敗。兩名中年婦女對面命運磨難，曾經崩潰、絕望，但奮力振作投入社會局「婦女經濟培力方案」，成功走出一條創業路，勵志故事令人感佩。

52歲李葉智卿育有3名子女，曾擁有美滿家庭，孰料一場大火改變她的人生，惡火毀壞家園，打拚大半輩子的心血，似乎化為烏有。她知道沒有失意的本錢，拾起勇氣努力將家一點一滴拚回來。

「學習創業沒那麼難，做就對了！」李葉智卿加入婦女培力方案，學習創業技能，從產品成份、口感及營養標示改善，縮短創業路上自行摸索與跌跌撞撞，像獲得學習懶人包，一次擁有網路行銷、包裝等能力，如今販賣手做蛋糕，擁有一番成就。

46歲江菁華離婚後，獨自撫養2名稚子，還得扛起前夫留下的巨債，「為了重建家園，我必須保持熱情與活力」，她參與培訓後創業「菁培坊」販售手做餅乾、小植栽，到各大市集、賣場擺攤也不引以為苦，孩子及家人會抽空幫忙，現在營業額也有進步，生活過得知足。

社會局從97年起推動「高雄婦女經濟培力方案」，迄今培力442名經濟弱勢、中高齡婦女，輔導33個單位發展在地產業，成功開發產品，打造自我品牌進軍市場及成功展店，成為婦女創業強而有力後盾。

(中時 )

穿梭桃園楊梅客家庄 低碳綠遊遊… 苗栗青年創新和教育戮力以赴 縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。