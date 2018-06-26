惡火無情毀家園 高市婦女培力方案助重生

2018年06月26日 17:24 中時 柯宗緯

李葉智卿（右）走出惡火燒毀家園悲痛，參與高市社會局「婦女經濟培力方案」，成功走出一條創業路。（柯宗緯翻攝）

惡火無情奪走李葉智卿的家園，而歷經失婚、扛前夫負債總總壓力，也沒能將江菁華打敗。兩名中年婦女對面命運磨難，曾經崩潰、絕望，但奮力振作投入社會局「婦女經濟培力方案」，成功走出一條創業路，勵志故事令人感佩。

52歲李葉智卿育有3名子女，曾擁有美滿家庭，孰料一場大火改變她的人生，惡火毀壞家園，打拚大半輩子的心血，似乎化為烏有。她知道沒有失意的本錢，拾起勇氣努力將家一點一滴拚回來。

「學習創業沒那麼難，做就對了！」李葉智卿加入婦女培力方案，學習創業技能，從產品成份、口感及營養標示改善，縮短創業路上自行摸索與跌跌撞撞，像獲得學習懶人包，一次擁有網路行銷、包裝等能力，如今販賣手做蛋糕，擁有一番成就。

46歲江菁華離婚後，獨自撫養2名稚子，還得扛起前夫留下的巨債，「為了重建家園，我必須保持熱情與活力」，她參與培訓後創業「菁培坊」販售手做餅乾、小植栽，到各大市集、賣場擺攤也不引以為苦，孩子及家人會抽空幫忙，現在營業額也有進步，生活過得知足。

社會局從97年起推動「高雄婦女經濟培力方案」，迄今培力442名經濟弱勢、中高齡婦女，輔導33個單位發展在地產業，成功開發產品，打造自我品牌進軍市場及成功展店，成為婦女創業強而有力後盾。

(中時 )