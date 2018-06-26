夏季屢屢飆高溫！研究：台灣南部維他命D濃度未達標準

台灣夏季屢屢飆高溫，然據研究顯示，即使連陽光充足的南部，維他命D濃度也未達標準。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

氣候異常，近年來台灣屢屢飆出36度以高溫！日頭赤炎炎，許多人都害怕曬到太陽！然 日曬是幫助人體合成維他命D的主要方式！不過據台灣國民營養健康調查顯示，近七成台灣成年人缺乏維他命D，即使連陽光充足的南部，維他命D濃度也未達標準，女性狀況又比男性嚴重，「幾乎每個人都需要維他命D，即早開始補充，更能達到預防疾病的效果。」

日曬是幫助人體合成維他命D的主要方式，蛋黃、牛奶、肝臟、鮪魚、沙丁魚等食物也含有維他命D，不過現代人常使用防曬產品，食物中的維他命D含量也不高，「缺乏維他命D的人，可以額外攝取適當的保健食品，

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示， 過去對維他命D的認知，主要在促進鈣、磷的吸收運用，調節骨質生成，避免骨質被破壞，降低骨質疏鬆和骨折的風險。但國外已有研究指出，慢性疲勞和維他命D不足有關，補充維他命D有助改善疲勞。

除了有助改善疲勞、強健骨骼，近年來國際期刊中許多研究顯示，維他命D還可降低乳癌、大腸癌、攝護腺癌的發生率，增加免疫系統的調節力和抗菌力，減少感冒。維他命D缺乏可能造成發炎反應增加，提高疾病發生率，例如心血管疾病發生率增加2.5倍，兒童高血糖機率增加2.5倍，失智症風險高出20%，也會提高自體免疫疾病、胎兒早產或體重過低等風險。

日曬是幫助人體合成維他命D的主要方式，蛋黃、牛奶、肝臟、鮪魚、沙丁魚等食物也含有維他命D，不過現代人常使用防曬產品，食物中的維他命D含量也不高，「缺乏維他命D的人，可以額外攝取適當的保健食品，」陳欣湄建議，補充維他命D應注意以下原則：

步驟一：非活性維他命D3生物利用率較高

維他命D有兩種形態，維他命D2主要存在於植物，動物性食物和皮膚經日曬合成的則為維他命D3，又以維他命D3的轉換使用率較佳，「選擇時以維他命D3優先，」陳欣湄表示，維他命D3又分為活性和非活性，非活性維他命D3進入體內後，會先被儲存起來，需要時再經由肝、腎轉換成活性維他命D；活性維他命D3一經攝取則會被直接利用，可能造成體內維他命D短時間濃度過高，導致高血鈣，建議攝取非活性D3，體內維他命D濃度較能維持穩定。

步驟二：天然植物來源維他命D3，更適合素食者

維他命D通常存在於肉類，蔬菜中維他命D含量偏低，所以素食者更要小心維他命D不足，陳欣湄建議，素食者如無法透過曬太陽來得到足夠的維他命D，可適當補充保健食品，而市售的維他命D3大多為動物性，萃取來源為羊毛脂，素食者可選擇有機植物來源萃取的維他命D3補充品較為安心。

步驟三：液態劑型吸收率較佳

雖然液態或錠劑的維他命D都有效果，「但液態的吸收更快速直接，」陳欣湄認為，此外錠劑顆粒較大較硬，小朋友、老人家不易吞嚥，想要更安全便利的補充維他命D，可選擇噴劑等液態產品。

步驟四：適當攝取勿過量

雖然國人維他命D普遍不足，但維他命D屬於脂溶性維他命，並不是補愈多愈好，之前就曾發生嬰兒攝取10萬IU的維他命D補充品而腎臟鈣化的案例，民眾最好不要在未經專業諮詢下自行攝取超過2000IU的維他命D，「國外有些超高劑量的維他命D補充品，是因應當地的狀況，未必適合台灣人的需求。」陳欣湄提醒，維他命D不足或需要特別補充的族群，可先諮詢醫師建議攝取量，服用3個月後再檢測一次，如果濃度達到目標值即可維持此一劑量，確保安全和效益。

(中時電子報)

研究顯示，維他命D還可降低乳癌、大腸癌、攝護腺癌的發生率，增加免疫系統的調節力和抗菌力，減少感冒。（達志影像／shutterstock提供）

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