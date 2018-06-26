禁建48年社子島 最快明年中解禁動工

內政部營建署都市計畫委員會今通過社子島主要計畫變更案，台北市副市長林欽榮下午說明社子島將分區開發，首期工程最快明年中啟動。（林縉明攝）

友善列印
中時

禁建48年的社子島跨出解除禁建第一步，內政部都市計畫委員會今修正後通過社子島主要計畫變更案，並附帶三項決議，包括文資聚落保存及因應極端氣候都市防災規畫，市府於細部計畫應妥善處理，並落實戶戶安置及區段徵收前辦理聽證會，副市長林欽榮表示，附帶條件都在市府規畫報告內，接下來將辦理防洪計畫審定、細部計畫修訂、二階段環評及區段徵收前辦理聽證會，預計今年底前完成，目標明年中第一期整地先動工。

社子島禁建長達48年，市長柯文哲上任後推動生態社子島開發計畫，內政部營建署都委會今上午通過審查，副市長林欽榮隨即下午舉行記者會，說明該案後續進度及規畫。

「社子島解除禁見重大突破！」林欽榮表示，社子島從1970年禁建以來，細部計畫沒辦法發布實施，導致一個城市兩樣情，初步清查，社子島登記4258戶、11116人，北市府將興建4500戶專案住宅、公辦協力造屋、若是租金補貼等，至於1000多戶無地無屋居民，市府會提供低於6折、最低3折租金補貼，最長可住12年。

林欽榮表示，社子島開發案會分期區段開發，預計下個月啟動二階段環評，今年下半年度辦理聽證會及拆遷安置等工作，市府計畫今年底前完成都市計畫細部計畫、防洪計畫審定、二階段環評及區段徵收前辦理聽證會等四大程序，並於年底啟動區段徵收提報內政部審議，目標明年中啟動第一期工程。

(中時 )

苗栗青年創新和教育戮力以赴 縣… 慣老闆太可怕？萬寶華：78％台灣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。