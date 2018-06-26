禁建48年社子島 最快明年中解禁動工

2018年06月26日 17:58 中時 林縉明

禁建48年的社子島跨出解除禁建第一步，內政部都市計畫委員會今修正後通過社子島主要計畫變更案，並附帶三項決議，包括文資聚落保存及因應極端氣候都市防災規畫，市府於細部計畫應妥善處理，並落實戶戶安置及區段徵收前辦理聽證會，副市長林欽榮表示，附帶條件都在市府規畫報告內，接下來將辦理防洪計畫審定、細部計畫修訂、二階段環評及區段徵收前辦理聽證會，預計今年底前完成，目標明年中第一期整地先動工。

社子島禁建長達48年，市長柯文哲上任後推動生態社子島開發計畫，內政部營建署都委會今上午通過審查，副市長林欽榮隨即下午舉行記者會，說明該案後續進度及規畫。

「社子島解除禁見重大突破！」林欽榮表示，社子島從1970年禁建以來，細部計畫沒辦法發布實施，導致一個城市兩樣情，初步清查，社子島登記4258戶、11116人，北市府將興建4500戶專案住宅、公辦協力造屋、若是租金補貼等，至於1000多戶無地無屋居民，市府會提供低於6折、最低3折租金補貼，最長可住12年。

林欽榮表示，社子島開發案會分期區段開發，預計下個月啟動二階段環評，今年下半年度辦理聽證會及拆遷安置等工作，市府計畫今年底前完成都市計畫細部計畫、防洪計畫審定、二階段環評及區段徵收前辦理聽證會等四大程序，並於年底啟動區段徵收提報內政部審議，目標明年中啟動第一期工程。

(中時 )