韓國工地失火27傷 含12名中國公民

韓國世宗市一公寓的地下停車場失火。(圖/推特)

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中時電子報

韓國中部世宗市一座正在興建的公寓建築工地，當地時間下午1點16分(台灣時間中午12點16分)突然發生大火、濃煙密佈。建築公司估計當時工地至少有169名工人。其中27人受傷被送往醫院，另有3人下落不明。新華社首爾報導說，韓方初步通報，有12名中國公民在事故中受傷。

根據韓聯社(Yonhap News Agency)報導，韓國中部世宗市一棟公寓的地下停車場發生大火，至少造成27人受傷，另有3人下落不明，救援人員正在尋找他們。建築公司官員估計當時工地的工人人數為169名。

根據目擊者指出，大火從公寓的地下停車場竄出。消防官員說，當天稍早的時候，這棟公寓的地下樓層正在進行環氧塗層和噴漆的工作，因此大樓內有很多易燃材料。

另據新華社首爾報導說，中國駐韓國使館接獲韓方初步通報，大火發生時有中國公民在現場，目前受傷的中國公民已被分別轉送到多家醫院。除了造成27人受傷以外，另有4人下落不明。

目前大火仍未被完全撲滅。

(中時電子報)

文章來源：Construction site fire leaves 27 injured, 3 unaccounted for

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