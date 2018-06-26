年底競選經費上限 宜蘭市長選舉高於羅東鎮長選舉

2018年06月26日 18:03 中時 胡健森

宜蘭縣選舉委員會委員會議26日公布宜蘭縣第21屆鄉（鎮、市）民代表各選舉區應選名額及鄉（鎮、市）長、代表、村（里）長競選經費最高金額，全縣49個選舉區中，宜蘭市第1、第2選舉區及三星鄉第1、第3選舉區應選名額出現變動，其餘45個選舉區應選名額不變，另外婦女保障名額11名，較本屆增加2名，縣選委會將在8月16日發布選舉公告，11月24日舉行投票。

宜蘭縣選舉委員會表示，宜蘭縣第21屆鄉、鎮、市民代表選舉，全縣49個選舉區，共選出131名代表。各鄉、鎮、市應選名額分別是：宜蘭市16名、羅東鎮13名、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉各11名、大同鄉、南澳鄉各7名。

在各選舉區應選名額方面，依公職人員選舉罷免法規定，經核算今年5月底戶籍統計之人口核算結果，宜蘭市及三星鄉各2個選舉區出現變動，宜蘭市第1選舉區應選名額4名，較本屆的5名減少1名；第2選舉區應選名額4名，較本屆選出3名增加1名；因第2選舉區選出人數達4名以上，依規定應有1名婦女保障名額。

另外出現變動的還有三星鄉的第1選舉區應選名額2名，較本屆選出3名減少1名；第3選舉區應選名額4名，較本屆選出3名，增加1名，第3選舉區也因選出人數達4名以上，有一名婦女保障名額。

縣選舉委員會也討論通過鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長選舉競選經費最高金額，在鄉鎮市長部分，最高的是宜蘭市長的734萬3000元，高於羅東鎮長的701萬5000元，最少的則是南澳鄉608萬5000元；在鄉鎮市民代表部分差異不大，競選經費最高的選區是宜蘭市第一選區的214萬元，最少的是南澳鄉第一選區201萬4000元；村里長選舉部分，最高的是羅東鎮國華里27萬9000元，最低的是大同鄉太平村20萬1000元，至於縣長及縣議員選舉部分，則必須等中選會公布才能得知。

(中時 )