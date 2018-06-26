世界盃資格賽》營造全藍主場優勢 贏菲克日搶晉級

世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊將營造全藍主場優勢，贏菲克日搶晉級。(黃邱倫)

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中時電子報

世界盃亞洲區男籃資格賽即將在本周於台北市和平籃球館登場，中華隊先在29日迎戰菲律賓，2日再打日本，只要贏其中1場就能晉級下一輪資格賽。中華籃協26日舉辦賽前記者會，期盼全台民眾能營造全藍主場優勢，全民一心力挺中華健兒打出漂亮勝仗。

中華隊在先前兩系列賽事取得1勝3敗戰績，其中又以在客場擊敗日本更是激勵人心，面對第一輪最後階段的兩場比賽，中華籃協組成最強陣容，邀請了曾文鼎、楊敬敏、胡瓏貿、陳盈駿、劉錚和周儀翔等6位征戰CBA好手歸隊，為了就是拿下第二輪門票。

陳盈駿表示，這次中華隊多了曾文鼎和楊敬敏兩位老大哥，讓我們年輕小將多了不少學習機會，尤其是跑位和防守方面都獲益良多。

楊敬敏說，前段時間移地訓練讓全隊看到不足之處，經過調整和修正加強後，相信這兩場比賽可以打出讓國人感動的成績。

總教練周俊三強調，有了曾文鼎和楊敬敏的加入，全隊實力更上層樓，而「新台灣人」戴維斯在這兩場比賽也將扮演著關鍵角色，因為日本又歸化了211公分洋將Nick Fazekas，還有203公分混血黑人八村塁，與日本之戰勢必要更加小心才行。

周俊三說，目前全隊訓練氣氛非常好，陣中幾會老將也都能擔負起傳承角色，希望國人在關心世足賽的同時，也能力挺中華男籃，在這兩場比賽進場民眾都能身穿藍色上衣，以壓倒性的全藍主場優勢擊敗對手。

說起主場優勢，陳盈駿回想去年台北世大運，「全場球迷的支持帶給我們無形力量，也讓我們有很大的動力與拚勁。」

呂政儒提到2013年亞錦賽與地主菲律賓交手時，中華隊光是賽前暖身投個藍就被觀眾狂噓，所以這次我們也要團結起來，靠著噪音和吶喊聲干擾對方投藍，千萬別讓他們好過。

(中時電子報)

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