德國希望颱風戰機可以攜帶核武器

德國希望採購新戰機以取代龍卷風，首選的是颱風戰機，但需要考量它還沒有核武器認證。(圖/德國空軍)

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中時電子報

德國空軍目前還有89架龍捲風戰鬥轟炸機(Panavia Tornado)，這批戰機是1970年代問世的，目前計劃將於2025年逐步淘汰。德國可能預備在今年下旬招標新戰機，包括F-35、F/A-18E，以及歐洲颱風戰機，其中德國因為地緣與戰機自製能量的考慮，比較屬意颱風戰，但是德國希望在此之前，歐洲戰機要先取得攜掛戰術核武的能力。

航空分析(aviationanalysis)報導，歐洲戰鬥機颱風是德國最偏愛的選擇，因為當初德國就是主要開發者，目前已有140架同型戰機在德國空軍服役，繼續採購還可以降低的維護和營運成本。

查據北約協定，德國也要負責一部分的核打擊力量，目前是由龍卷風戰機執行。(圖/德國空軍)

但是颱風戰機沒有核武器的認證，這是怎麼回事呢?原來在冷戰期間，北約盟國間有「核武器共有」(Nuclear weapons sharing)政策，要是世界大戰波及到非洲戰區，依規定，德國飛行員將攜帶美國B-61核彈發動反擊(或攻擊)。當年負責攜帶核武的戰機就是龍卷風式，因此這部分的責任也應該傳承給颱風戰機。負責銷售與後勤的空中巴士集團表示，戰機本身性能沒問題，最慢到2025年就可以實現核認證，但是美國卻認為，這一過程可能持續到2030年或更長時間。

其實美國講這話的目的，無外乎是為了行銷自家戰機，不管是F-35或是F/A-18E，因為核武器是美國的，所以美國也希望德國會因此採購美國戰機。F-35是美國主力推銷的角色，因為它在迴避雷達的隱身能力方面具有優勢，可以確保執行核任務的生存能力，並且美國空軍已經就搭載B-61核彈一事，正在進行F-35的整合工作，預定在2020年初就能完成。

投放B-61戰術核武的F-15E戰機，美國持續改進B-61的準度以及降低它的核汙染情況。(圖/美國空軍)

目前北約國家裡估計有480枚美國的戰術核武，分別部署在比利時（20枚）、德國（150枚）、義大利（90枚）、荷蘭（20枚）、土耳其（90枚）和英國（110枚）。

B-61是目前唯一仍在服役的空用戰術核武器，其威力有4種，分別是300噸、5千噸、1萬噸 和5萬噸黃色炸藥當量。現在最新版本的B61-12 LEP正在測試中，提升精準度以及鑽地破壞力。美國計劃在2020~24年間，將新的B-61運給5個歐洲北約國家部署。

(中時電子報)

文章來源：Germany want nuclear role for Eurofighter Typhoons

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