台日社區關懷據點交流　高齡長者樂開懷

來自日本長野縣的社區關懷據點26日與將軍社區關懷據點互相交流，將軍社區的長者們表演太鼓迎賓，精神抖擻充滿活力。（莊曜聰攝）

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來自日本長野縣的社區關懷據點26日與將軍社區關懷據點互相交流，日方長者表演手語歌唱、沙包歌謠等，最後還大合唱，互動熱絡。（莊曜聰攝）

「有朋自遠方來，不亦樂乎。」台南市將軍社區關懷據點與來自日本長野縣關懷據點的長者，26日在地方廟宇金興宮進行交流，在地的長者們表演太鼓迎賓，精神抖擻充滿活力，日方長者則表演熊寶寶手偶、手語歌唱、沙包歌謠，最後還一起大合唱同樂，讓老人家們樂開懷。

將軍關懷據點的20多位長者先以太鼓表演迎賓拉開序幕，熱情的演出也讓日方來賓相當驚豔，直呼元氣滿滿，雙邊最高齡的長者也分別以對方語言致詞，並交換紀念品，各自也帶來不同演出，炒熱氣氛。

在嘉南藥理大學老人服務事業管理系老師吳敏欣及許瑛珍老師牽線下，促成這次友好交流活動，由於日本早已經邁入高齡化社會，長照相關事業相對發達，台灣正在推動長照政策，藉由經驗的交流，可做為改善的借鏡。

來自日本長野縣安曇野市的特定非營利活動法人community care support由會長伊東勉率領平均年齡在79歲的6位長者到將軍社區關懷據點參訪，了解該單位提供的各項老人學習課程及共餐服務，並提出日方經驗做為參考。

伊東勉表示，日方的非營利老人服務設施可分為許多類型，光是他在長野縣所經營的，就有認知症因應型共同生活照護機構、團體家屋、老宅所、小規模多功能型居家照護機構等，並散居於社區，社區的老人在閒暇時，可以選擇適合的單位參與服務。

(中時 )

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