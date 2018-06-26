溪頭森林路跑送紫南宮錢母 妖怪陪你脫口罩

2018年06月26日 18:06 中時 廖志晃

2018溪頭森林路跑，妖怪村吉祥物枯麻與巴豆也將共襄盛舉！（廖志晃攝）

溪頭森林路跑，還可體驗被妖怪追著跑的趣味！（廖志晃攝）

溪頭是避暑勝地，妖怪村更是必遊之地！（廖志晃攝）

國人瘋路跑，卻因空氣汙染，很多人跑步還得戴口罩！2018年溪頭森林路跑，以「療育森呼吸，妖怪陪你脫口罩」為主題，歡迎大家到溪頭享受森林浴，脫掉口罩、大口呼吸芬多精；參賽者獲贈竹山紫南宮招財錢母，還有機會獲得住宿券等獎品。

第3屆溪頭森林路跑，由南投縣政府、台大實驗林管理處、南投縣馬拉松協會與妖怪村等在地業者共同規畫，競賽包括半馬組（21K）、挑戰組（10K）、親子休閒組（5K），將於2018年10月13日在溪頭自然教育園區開跑，即日起到7月底受理報名，森林路跑當天，溪頭妖怪村的妖怪家族將全體出動，在沿途追逐落後的跑者，為路跑增添趣味性。

南投縣觀光處長王源鍾表示，國人路跑運動風氣蓬勃，但是全國多數城市馬拉松路跑，都處於PM2.5濃度偏高環境；而溪頭則是芬多精最多的路線，他自己參與溪頭路跑時，都感受到空氣中微微的甜味，跑步之後，精神更充沛、體力更旺盛！暑假期間，「台灣好行」公車半價優待，歡迎大家搭乘出遊。

溪頭妖怪村副總經理林寬國表示，天氣愈來愈熱，到清涼的溪頭避暑，還可享受芬多精洗禮，身心都舒暢；為鼓勵全民運動，參與溪頭路跑選手，如果住宿妖怪村主題飯店，妖怪村將退還報名費差價優待。

台大林管處立德飯店副總經理洪志遠表示，溪頭自然教育園區從2013年啟動森林療癒研究，致力營造園區成為國內外首屈一指的森林療癒基地，讓民眾遠離城市霧霾危害；暑假期間，園區還推出觀星體驗活動，由專人導覽解說。

溪頭森林路跑各種獎項，總價值高達30萬元，包括溪頭風景區住宿券與各種獎品，紫南宮提供選手紀念發財錢母；台大林管理處也將以國產木材製作獎盃、獎牌；在地業者、旅館也加入補給站、補給品等，希望讓到選手們感受溪頭的魅力。

(中時 )