屏科大研發過山香防蚊液 防蚊效果佳

屏科大木材科學與設計系四年級張真語萃取台灣原生種植物「過山香」，以精油與純露製成天然防蚊產品。（潘建志攝）

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炎炎夏日蚊子肆虐，屏東科技大學木材科學與設計系四年級學生張真語，在教授李鴻麟指導下，萃取台灣原生種植物「過山香」，研發出天然防蚊膏及防蚊液產品，對白線斑蚊忌避效果優於市面產品，也在全國技專校院學生實務專題競賽獲獎。

張真語說，屏科大校園林木茂密，蚊子很多，她時常被叮，因市面上防蚊產品原料多半進口，和老師李鴻麟討論過後，選定台灣原生種過山香來研究。過山香主產於恆春半島，是台灣原住民經常使用的植物之一，具濃郁氣味且有趨避蚊蟲功效。

她將過山香葉以水蒸餾後萃取出精油與純露，100克葉片約可萃取4克精油，加入天然蜂蠟、甜杏仁油、香茅、檸檬桉、薄荷及白千層等，調配開發出的天然防蚊產品。她說，其中的黃樟素、異松油烯等成分，對埃及斑蚊、白線斑蚊等具有極佳抑制效果。

她也用過山香精油與一般產品含有的白千層精油對比試驗，對白線斑蚊的忌避時間過山香精油明顯勝出，極具開發應用潛力。研究成果也在今年全國技專校院學生實務專題競賽「生技醫農組」決選中獲獎。

李鴻麟說，現代消費者講求產品是否天然，竟量避免化學物質帶來的風險，這項研究以全天然過山香製作防蚊產品，不僅可讓消費者用得安心，也能就地取材，讓台灣原生植物有更多附加價值。

(中時 )

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