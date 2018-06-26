讓身障者樂遊！屏東推8條友善旅遊路線

屏東縣政府推出8條友善輕旅遊路線，鼓勵身障朋友出遊，並設置手搖車三輪車驛站，讓身障朋友享受騎自行車漫遊。（潘建志攝）

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屏東縣政府推出8條友善輕旅遊路線，患有脊髓型肌肉萎縮症的趙致翊全家率先體驗遊程，留下快樂的回憶。（潘建志攝）

為了鼓勵身障朋友出遊，屏東縣政府推出8條友善輕旅遊路線，包含縣內各景點並結合友善餐廳及旅遊復康巴士服務，讓身障者好吃好玩暢遊屏東。暑假期間更推出「銀夏246」免費旅遊復康巴士方案，歡迎身障者全家一起快樂出遊。

縣府與平安基金會團隊合作培訓身障者擔任「愛的特派員」，訪查彙整縣內友善餐廳近300家，並規畫8條「食在遊趣」遊程，包含咖啡美食路線、海洋魅力路線及壯麗山河路線，好吃好玩暢遊屏東各地景點。

縣府也在7、8月推出「銀夏246」免費旅遊復巴方案，鼓勵身障者全家出遊，只要2名身障朋友相約4人以上同行，其中1名身障者年滿65歲以上，就能免費體驗旅遊復康巴士交通服務。

患有脊髓型肌肉萎縮症的趙致翊全家率先體驗遊程，趙爸爸說，過去因致翊行動不便，要出遊簡直是「舉步唯艱」，除了要搬上搬下外，到場後才發現不適合身障者，只能徒呼負負。參加縣府推出的遊程，全家輕鬆暢遊萬金教堂、185林蔭大道等景點，留下快樂回憶。

縣府也在吾拉魯滋及大鵬灣國家風景區設置手搖車三輪車驛站，8月在六堆客家文化園區及竹田驛站亦將設置，讓身障朋友享受騎自行車漫遊。縣長潘孟安說，縣府需要保障身障朋友就醫、就學交通服務需求，也要促進其生活及旅遊平權。

(中時 )

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