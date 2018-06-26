勞動部長許銘春 今下午前往視察「台63線烏溪橋梁改善工程」

▲勞動部長許銘春抵南投草屯訪視「台63線烏溪橋改善工程」。（勞動部提供）

友善列印
中時
▲勞動部長許銘春（右2）關心鄰水作業勞工的安全，親自體驗了解勞工於烏溪河床上作業的救生設備以及動力救生船等緊急應變措施。（勞動部提供）

勞動部長許銘春關心鄰水作業勞工的安全，今26日下午特往南投草屯訪視「台63線烏溪橋改善工程」，以瞭解救生設備及緊急應變措施的設置情形，並視察該工程參選107年度公共工程金安獎評選作業，期勉施工團隊爭取施工安全的最高榮譽。

許部長指出，颱風季節即將來臨，最近又常有致災性豪雨，為免豪大雨造成公共工程鄰水作業勞工溺水及土石流淹沒危害，防止類似去年5月桃園大溪月眉橋3名勞工被沖走和6月基隆溪水暴漲，沖走1名菜農等災害事件再次發生，今天特別排開行程，前來訪視烏溪橋改善工程鄰水作業勞工安全。

許部長除要求各勞動檢查機構針對鄰水作業相關工程加強檢查外，也瞭解及體驗勞工於烏溪河床上作業的救生設備、通訊器材還有動力救生船等緊急應變措施，並提醒雇主做好防災整備的相關措施，以確保勞工作業安全，施工平安順利。

許部長並指示相關鄰水作業的防災重點，包括１.必須設置防止勞工落水的設施或使勞工著用救生衣。2.設置救生索、救生圈及動力救生船(筏)等設備。3.建立作業連絡系統及擬訂緊急應變計畫。4.選任專責警戒人員監視上游河川水位或土石流情況。5.作業期間每日對救生器材實施檢點，以確保性能正常。

針對「台63線烏溪橋梁改善工程」為今年公共工程金安獎參選工程之一，許部長在視察該工程時，除關心現場作業勞工安全，也肯定所有參選工程落實職業安全衛生的決心，並期勉參選團隊展現「安全第一」的優良作法，爭取全國工安最高榮譽，樹立營造工程典範。

(中時 )

讓身障者樂遊！屏東推8條友善旅… 時報金犢獎　龍華科大抱佳績

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。