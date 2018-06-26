勞動部長許銘春 今下午前往視察「台63線烏溪橋梁改善工程」

2018年06月26日 18:08 中時 楊樹煌

▲勞動部長許銘春（右2）關心鄰水作業勞工的安全，親自體驗了解勞工於烏溪河床上作業的救生設備以及動力救生船等緊急應變措施。（勞動部提供）

勞動部長許銘春關心鄰水作業勞工的安全，今26日下午特往南投草屯訪視「台63線烏溪橋改善工程」，以瞭解救生設備及緊急應變措施的設置情形，並視察該工程參選107年度公共工程金安獎評選作業，期勉施工團隊爭取施工安全的最高榮譽。

許部長指出，颱風季節即將來臨，最近又常有致災性豪雨，為免豪大雨造成公共工程鄰水作業勞工溺水及土石流淹沒危害，防止類似去年5月桃園大溪月眉橋3名勞工被沖走和6月基隆溪水暴漲，沖走1名菜農等災害事件再次發生，今天特別排開行程，前來訪視烏溪橋改善工程鄰水作業勞工安全。

許部長除要求各勞動檢查機構針對鄰水作業相關工程加強檢查外，也瞭解及體驗勞工於烏溪河床上作業的救生設備、通訊器材還有動力救生船等緊急應變措施，並提醒雇主做好防災整備的相關措施，以確保勞工作業安全，施工平安順利。

許部長並指示相關鄰水作業的防災重點，包括１.必須設置防止勞工落水的設施或使勞工著用救生衣。2.設置救生索、救生圈及動力救生船(筏)等設備。3.建立作業連絡系統及擬訂緊急應變計畫。4.選任專責警戒人員監視上游河川水位或土石流情況。5.作業期間每日對救生器材實施檢點，以確保性能正常。

針對「台63線烏溪橋梁改善工程」為今年公共工程金安獎參選工程之一，許部長在視察該工程時，除關心現場作業勞工安全，也肯定所有參選工程落實職業安全衛生的決心，並期勉參選團隊展現「安全第一」的優良作法，爭取全國工安最高榮譽，樹立營造工程典範。

(中時 )