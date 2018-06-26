「拍台北」電影劇本徵件 首獎獎金20萬

《藍色項圈》是第七屆貳獎得主，入選台北電影節特別放映單元。（威視提供）

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由台北市政府文化局主辦、台北市電影委員會承辦的第十屆「拍台北」電影劇本徵選活動，將於6月25日至8月7日徵件，活動將募集以「台北」地景、人、事為主題的90分鐘劇情片劇本，獎金最高可達新台幣20萬元，同時藉由此獎項殊榮，吸引眾多影人目光，增加其作品於影視音產業的能見度，提升與導演和製作公司的合作機會。

歷數目前為止翻拍成電影的「拍台北」得獎劇本，有第一屆首獎得主侯季然導演的《南方小羊牧場》、第四屆貳獎得主烏奴奴、夏佩爾的《共犯》（由張榮吉導演執導之）、第七屆參獎得主陳宇詰編導的《再見女兒》、第六屆貳獎得主馮勃棣編劇的《雨生台北》（即謝駿毅導演的《帶我去月球》一片）、第七屆貳獎得主張耀升編劇的《藍色項圈》；第八屆首獎得主陳嘉宏、許匯真的《搜查瑠公圳》，則是在更名為《堀川》後，獲得「106年度第一梯次國產電影長片輔導金」。

其中，即將在9月14日上映的《藍色項圈》，因其節奏緊張、懸疑驚悚的劇本，獲得今年台北電影節特別放映單元邀請，海外亦傳回捷報，該片同時入選第22屆韓國富川國際奇幻電影節「World Fantastic Red」單元。

第十屆「拍台北」電影劇本徵選活動自2018年6月25日起開始徵件，截止至8月7日（以郵戳為憑）， 11月中將於影委會官網公佈得獎者名單。徵件內容為：寫下你心中關於「台北」地景、人、事為主題的90分鐘劇情片劇本，且未曾以任何形式公開發表，即有機會獲得首獎「金劇本獎」（獎金新台幣20萬元）、貳獎「銀劇本獎」（獎金新台幣10萬元），以及參獎「銅劇本獎」（獎金新台幣3萬元）。報名詳情請洽：http://filmcommission.taipei或洽(02)2709-3880活動組。

(中時 )

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