內政部：晶片身分證無侵個資隱私疑慮

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內政部規劃推動結合自然人憑證的晶片身分證，遭質疑有強制性質，強推晶片身分證有侵權問題。內政部澄清，晶片國民身分證僅放最高資訊安全等級的自然人憑證，並無存放任何個人資訊，且自然人憑證功能由民眾自主決定是否開通，民眾臨櫃申辦業務，機關（單位）如有識別個人身分需求時，僅須識別卡面上資訊，並不須插卡讀取晶片內容，因此無侵犯個人資訊隱私及國家監控之疑慮。

內政部表示，目前換證計畫尚未定案，晶片國民身分證朝簡化卡面資訊，以及晶片僅放最高資訊安全等級的自然人憑證規劃，並無存放任何個人資訊，且自然人憑證功能，由民眾自主決定是否開通，未來將持續廣納各界意見，在兼顧便民、資安、人權及法律的基礎下，周延推動晶片國民身分證換發事宜。

內政部指出，隨著科技發展快速，為與時俱進改良證卡防偽功能，因此，規劃國民身分證換發計畫，以因應數位化政府提供簡政便民服務對數位身分的需求。為能瞭解各界對晶片國民身分證換發的態度與想法，已辦理研討會、工作坊及版面設計等一系列民眾參與活動，藉由公民審議的精神多元溝通及廣納意見，目前換發計畫正參考各界意見，調整修正中，尚未定案。

內政部說明，晶片國民身分證朝簡化卡面資訊及晶片僅放自然人憑證規劃，與報載所提1998年多卡合一晶片國民卡結合健保卡、生物識別、電子簽章、金融卡及電子錢包之規劃完全不同，未來晶片國民身分證之晶片並無存放任何個人資訊，更無個人健保就醫、儲蓄投資等資訊，民眾臨櫃申辦業務，機關（單位）如有識別個人身分需求時，僅須識別卡面上資訊，並不須插卡讀取晶片內容，因此無侵犯個人資訊隱私及國家監控之疑慮。

晶片國民身分證之晶片只儲存自然人憑證，由民眾自主決定要不要使用於網路上享受各項便民服務，自然人憑證相對其他數位身分認證機制（例如雙因子認證）具有最高資訊安全等級，適用於任何應用情境。如民眾選擇不開通自然人憑證，則晶片國民身分證就同現行國民身分證，如選擇開通自然人憑證功能，更提高證卡附加價值，以保障民眾權益、尊重民眾資訊自主權，更能提供多項網路便民服務。

內政部強調，因換證各項事宜須考量國人使用習慣、機關查驗便利性、資訊安全、資訊自主、個資揭露較小等原則，內政部也參考相關國家的經驗，刻正研修戶籍法及國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，朝向保障隱私權及資訊自主權為修正方向，同時作為未來換發晶片國民身分證之法源依據，將在兼顧便民、資安、人權及法律的基礎下周延規劃晶片國民身分證，完善換證作業各項配套準備措施。

(中時 )

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