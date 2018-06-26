時報金犢獎　龍華科大抱佳績

2018年06月26日 18:08 中時 葉臻

龍華科大文創系吳鴻凱、麥朱恩宇共同創作作品，勇奪銅犢獎。（校方提供）

龍華科技大學文創系今年共有34位學生入圍第27屆時報金犢獎，並以作品「牛頭牌沙茶醬創意廣告」抱回1座銅犢獎，作品「掌閱－閱讀者」與「潤物無聲」則分別抱回2項優等獎佳績。

龍華科大校長葛自祥表示，時報金犢獎是全球廣告設計與傳播相關大專院校師生極為重視的國際級競賽，今年吸引兩岸三地共1141所校院師生參加，超過5萬件作品參賽，龍華科大共有40件影片作品參賽，34名學生入圍，共9件作品入圍與得獎計9件。

龍華科大文創系三年級學生吳鴻凱、麥朱恩宇，將說唱饒舌表演結合廣告，用簡單歌詞增強觀眾印象，例如將牛頭牌沙茶醬簡稱成「牛排醬」的饒舌歌詞，搭配詼諧有創意的劇本內容及專業製作，獲得評審好評抱回銅犢獎殊榮。

泉州文創專班學生吳語嬋、林舒悅、羅東洋、胡春海共同創作的「掌閱－閱讀者」，則是以古代女子夜讀時穿越時空，與現代世界男主角用APP在掌中閱讀，劇本構思精良。

泉州文創專班學生楊孝演、楊海妮、倪坤紅、林湞創作的「潤物無聲」，則是以擔任老師的嚴父，因為操勞導致喉嚨不適，兒子給他旺旺爽喉茶希望他能夠照顧好自己，故事溫馨感人，與「掌閱－閱讀者」同樣獲得評審好評抱回優等獎。

(中時 )