涉醫界集體逃稅　27人獲判無罪　名醫：鬆了口氣

2018年06月26日 18:12 中時 倪浩倫

國內2年前爆發疑似「假捐錢、真逃稅」事件，由國防醫學院前院長蔡作雍創辦的思源教育學術促進基金會，疑似幫253名醫師和校友「捐錢來，再以獎助研究計畫為名，回流9成回去」，涉嫌逃稅，事後共225人認罪緩起訴，另27人不認罪遭檢方起訴。台北地院今對此判處無罪。

遭起訴的三總整形外科主任、八仙塵爆事件積極救治傷患的戴念梓對此表示「終於鬆了口氣」，強調，為了此事，他們付出了非常多的心力來說明、爭取公評，相當辛苦，也非常感謝法院能作出這樣的判決；他說，整起事件當中，檢察官可能有些誤會，甚至有些預設、或先入為主的觀念和思考，進而一口咬定，他對此感到相當無奈。

該起事件遭爆出後，有200多人認罪緩起訴，戴念梓說，醫師雖然在醫療專業部分很強勢，但在面對法律、司法部分，卻顯得很弱勢，尤其，大家平時忙臨床工作都沒時間了，擔心若不認罪，可能要花非常多時間出庭、澄清、申訴，此時又聽到有人說「這事是小事，乾脆認罪、陪點小錢就算了」，很多人就因此決定認罪了事。

戴念梓說，他認為，良知與行為，還是必須要接受公平的對待，所以才不選擇認罪，這幾年來真的相當辛苦，有時心裡也會產生糾結，但總算是撐了過來。

戴念梓坦言，法律有法律的紅線，醫療專業有專業的需要，有時可以透過充分溝通、甚至召開公聽會，來把事情釐清，而不是直接法院見；他認為，雖然這件事情暫時告一段落，但其實是個「雙輸」的結果，浪費很多醫療和司法資源，對社會並沒有改善。

由於此案仍可上訴，戴念梓指出，他不認為檢察官堅持上訴是個明智的行為，若真的上訴，他也認為結果仍會一樣。

(中時 )