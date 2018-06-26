益品書屋首度前進 南投仁愛鄉舉辦巡迴書展

2018年06月26日 18:33 工商 曾麗芳

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(後二排左起第五位)與南投仁愛鄉鄉長江子信(後二排左起第六)一起舉辦書展。（圖／益品）

益品書屋首度前進南投仁愛鄉舉辦巡迴書展，讓原住民學子開心不已。（圖／益品）

益品書屋從城市走入原鄉，前進仁愛鄉圖書館舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，今日正式開展！「餐飲是一個療癒的事業，能發展成為一項特色，更是一個可大可小的事業」，王品集團與益品書屋創辦人戴勝益表示，期許原住民以閱讀餐飲書籍為基礎，未來王品集團創辦人有可能在此出現。

益品書屋自去年6月起至今，已在全國各地舉辦6次巡迴書展，包括高雄餐旅大學、台中東海大學、台北開平餐飲學校、實踐大學、台中清水等地；這次首度前進南投縣仁愛鄉，為原住民學子提供新的學習機會。

南投縣仁愛鄉是台灣面積第3大的鄉鎮，總人口數約1.5萬人，戶數不到5,000戶。仁愛鄉長江子信有感於仁愛鄉雖然天然資源豐富，但文化資源卻不足，還有年輕人的大量外移，需要外界的豐富資源進來，對益品書屋至仁愛鄉舉辦書展為原住民加油、表達強烈歡迎之意。

江子信說，自己一直在思考如何發展仁愛鄉的特色，發現從美食著手是很好的方向。年輕人不要「只會砍高麗菜，更要會料理高麗菜！」仁愛鄉今年預計舉辦美食嘉年華，明年舉辦美食大賽，再從各族中挑選出12道大菜行銷全國，把原住民的特色彰顯出來。而這次的「餐飲 翻轉孩子的未來」書展，正是「給孩子魚吃，不如給他們釣竿」的最佳寫照，讓孩子多元學習與思考，未來就能翻轉他們的人生。

戴勝益認為，餐飲業是資金門檻較低的行業，不論財富多寡皆可獨自創立的事業，希望藉由知識的力量，讓想改變未來的人，能藉此實踐自己的夢想。

戴勝益進一步說，原住民學子擁有強烈的學習意願，若有適當的閱讀環境與有趣的書籍，就能吸引他們去接觸。因此，特別將台北館內最精選的餐飲精裝書籍，運送到仁愛鄉舉辦書展，合計20座書櫃、400本餐飲類精裝書籍，自今（26）日起展出至7月13日。

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