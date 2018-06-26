短評》國民黨不是無主席 是主席無用

2018年06月26日 18:58 中時 周毓翔

國民黨主席吳敦義面對外界一直批評他「無主席」，今天終於動怒爆發了，反批媒體為何什麼事情都要跟媒體曝光才不叫「無主席」，吳敦義說得沒錯，確實他不需要凡事都跟媒體報告，但會讓人認為他是「無主席」，不因為別的，只因大家對於他做了什麼實在沒什麼感受。

吳敦義除了公開行程外，這段期間其實不少私人行程，到全台各地拜會一些老朋友，若這些行為的動機是出於輔選，實在不能怪吳敦義沒做事，他可能在幕後默默地輔助了國民黨各地的參選人，也正如他說的，實在不需要一一向媒體報告。

但既然貴為主席，以他的高度，比起幕後默默輔佐，他更應該挑起黨的形象，做得有個主帥的樣子，主帥出征，士氣才會大振，況且，吳敦義選主席時，不是不少人稱讚他優點就是善於雄辯？主打的不就是「民進黨最怕的人」？那麼民進黨執政問題一大堆，吳敦義當了幾次主要攻擊手？

民進黨執政讓民怨接連爆發，肯定對國民黨選情有利，無論年改、一例一休、前瞻、空汙、兩岸外交等議題，都是民進黨的罩門，吳敦義絕對有很大的舞台發揮他「雄辯」的能力，帶領國民黨猛攻民進黨，說服選民相信國民黨，然而退伍軍人上街了幾次，吳敦義親自率隊聲援了幾次？

去年12月17日，八百壯士號召上街抗議反年改，吳敦義自己跑去台中反空汙，把八百壯士那場交給黨內立委及副主席曾永權，台下老兵痛批感受不到誠意，還大酸台上的曾永權「國民黨哪有跟軍公教站在一起？」

再者，國民黨內部喊了半天的黨內民主，在最後新竹縣提名時卻改用特例處理，吳敦義避不對這決定表達願意承擔的決心，反而讓中常會出來說要由中常委來承擔。但是誰不會想問問吳敦義作為主席敢不敢拍胸脯保證楊文科一定選上否則他下台？誰不想問問吳敦義走了整年的黨內民主機制，還算不算數？

千萬別怪罪吳敦義是「無主席」，他只是不告訴你他做了什麼，他只是在大家在找他的時候沒有出現，他只是在大家需要他講個公道的時候沒有反應，他絕對不是「無主席」，只是你感受不到他做了什麼而已。

(中時 )